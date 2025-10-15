S-a aflat! Motivul pentru care Ionuț, un șofer român, a fost înjunghiat de colegul său într-o parcare din Italia

Noi detalii au ieșit la iveală despre tragedia din Italia în care Ionuț, un șofer român, a fost omorât de colegul său de muncă. De la ce ar fi pornit totul? Află în articol!

Ionuț Marius Cal și-a pierdut viața într-un mod cumplit. Bărbatul a fost înjunghiat într-o parcare din nordul Italiei, un loc unde șoferii de camion obișnuiau să stea. Colegul alături de care luase masa înainte tragedie a fost cel care i-a curmat viața.

Motivul pentru care Ionuț a fost înjunghiat

Bărbatul în vârstă de 32 de ani a lăsat în urmă o soție îndurerată și un copil în vârstă de un an. Martorii au relatat că între cei doi a izbucnit o ceartă din „motive banale” care a escaladat rapid într-o altercație fizică în urma căreia Ionuț a fost înjunghiat mortal. Un martor a spus că a fost trezit din cauza țipetelor și l-a văzut pe Ionuț în timp ce se prăbușea.

„Dormeam când m-au trezit țipetele venite din parcare. Am tras jaluzeaua și am încercat să înțeleg ce se întâmplă. Așa l-am văzut pe acel bărbat în mijlocul parcării: urla și abia se mai ținea pe picioare. A făcut câțiva pași, apoi s-a prăbușit”, spune unul dintre martori.

Vinovatul, un șofer în vârstă de 47 de ani, a fugit de la locul tragediei, dar a fost prins de autorități după aproximativ două ore în apropierea localității Laimburg.

Principalul suspect în uciderea lui Ionuț a fost identificat drept Alin Abrujan, un român în vârstă de 47 de ani. După ce a fost dus la secția de poliție, românul a fost audiat dar a refuzat să facă vreo declarație, invocând dreptul la tăcere.

Autoritățile continuă ancheta în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut totul. Familia lui Ionuț a cerut ajutorul oamenilor și a inițiat o strângere de fonduri pentru a reușit să îi repatrieze trupul neînsuflețit și să îl înmormânteze.

CITEȘTE ȘI:

Ultima postare a lui Ionuț, românul ucis în Italia de un coleg: ”Minunea mea…”

El este Ionuț, șoferul de camion omorât de colegul lui. A lăsat în urmă un copil în vârstă de un an