Ultima postare a lui Ionuț, românul ucis în Italia de un coleg: ”Minunea mea…”

14/10/2025 | 07:45
Ionuț, un șofer român de TIR, a avut parte de un sfârșit tragic. La numai 32 de ani, acesta a fost ucis de un coleg, tot un român. Se pare că o ceartă din motive „banale” a pornit între ei și s-a sfârșit groaznic. Ionuț a fost înjunghiat și lăsat să agonizeze într-o baltă de sânge. Care este ultima postare pe care a mai apucat să o facă românul înainte de a se stinge din viață.

Ionuț Marius Cal, în vârstă de 32 de ani, a fost ucis prin înjunghiere în noaptea de duminică spre luni în zona industrială din Bolzano, în parcarea publică pentru vehicule grele de pe Piazzale Primo Maggio, spațiu aflat în proprietatea municipalității și folosit de camioniști pentru odihna de noapte.

Așa cum spuneam, Ionuț a fost ucis cu sânge rece de un coleg. Acesta s-a stins din viață la numai 32 de ani și a lăsat în urmă o soție distrusă de durere și un băiețel de numai un an. Chiar ultima postare din mediul online a lui Ionuț se referea la fiul său.

„Minunea mea de la Dumnezeu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, scria Ionuț în mediul online, în dreptul unei fotografii cu fiul său.

Ionuț a fost ucis chiar de către un coleg, tot român și el. Alerta s-a dat în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00:45. Conform publicației Il Dolomiti, trupul românului prezenta mai multe plăgi provocate prin tăiere, dintre care una mortală, sub axila stângă.

Principalul suspect în acest caz este un alt român, în vârstă de 47 de ani. Bărbatul a părăsit locul tragediei și a fost dat în urmărire. A fost depistat la scurt timp, în parcarea Laimburg de pe A22, pe sensul nord. Din primele informații, se pare că pe corpul acestuia erau urme de sânge, iar în interiorul cabinei au fost găsite haine îmbibate cu sânge.

„M-au trezit țipetele venite din parcare”

Suspectul a fost reținut, iar investigațiile continuă. Martorii spun că între cei doi bărbați ar fi izbucnit, în cursul zilei, un conflict pornit din „motive banale”.

„Dormeam când m-au trezit țipetele venite din parcare. Am tras jaluzeaua și am încercat să înțeleg ce se întâmplă. Așa l-am văzut pe acel bărbat în mijlocul parcării: urla și abia se mai ținea pe picioare. A făcut câțiva pași, apoi s-a prăbușit”, spune unul dintre martori.

De asemenea, potrivit altor colegi, cei doi ar fi petrecut seara împreună, stând de vorbă și ascultând muzică, înainte ca discuțiile să degenereze și să ajungă violente.

„Îmi pare rău pentru coleg și pentru familia lui. Variantele a ceea ce s-ar fi putut întâmpla sunt foarte multe, așa că prefer să nu spun nimic. Una dintre regulile meseriei noastre este să nu îți cauți necazuri. Din păcate, se poate întâmpla să dai peste ele fără să vrei”, spune un alt martor.

Autoritățile continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Acum, familia lui Ionuț a inițiat o strângere de fonduri pentru a sprijini repatrierea trupului neînsuflețit și acoperirea cheltuielilor de înmormântare.

