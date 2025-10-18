S-a decis! Data surprinzătoare la care vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Cine candidează

După ce Nicușor Dan a părăsit fotoliul de la Primăria Capitalei pentru a prelua funcția de președinte al României la Palatul Cotroceni, conducerea municipalității a fost preluată de Stelian Bujduveanu, până la organizarea de noi alegeri. Partidele din coaliția de guvernare au venit cu propuneri pentru noul tur de alegeri din acest an!

Potrivit surselor politice, partidele din coaliția de guvernare au ajuns la un acord și au stabilit că alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei vor avea loc în cursul acestui an, cel mai probabil pe 30 noiembrie sau 7 decembrie, conform Gândul.ro.

În cursa pentru funcția de primar general sunt vehiculați Daniel Băluță din partea PSD, Ciprian Ciucu din partea PNL și Cătălin Drulă din partea USR. Premierul Ilie Bolojan ar urma să aibă o nouă rundă de discuții cu liderii coaliției pentru a stabili detaliile finale ale scrutinului, susținând public ideea ca alegerile din București să se desfășoare în 2025.

În contextul în care scrutinul se va desfășura într-un singur tur, funcția de primar general va reveni candidatului care va obține cel mai mare număr de voturi, ceea ce face competiția extrem de strânsă.

Stelian Bujduveanu va candida la Primăria Capitalei?

Primarul interimar al Bucureștiului, Bujduveanu, subliniază că alegerile trebuie să aibă loc cât mai curând și evită să își anunțe candidatura înainte de stabilirea datei. El pune accent pe experiența candidaților în administrarea orașului și pe responsabilitatea de a cunoaște modul de funcționare al primăriei înainte de a ocupa funcția de primar general.

„În primul rând trebuie să avem alegeri cât mai repede. Nu evit să spun răspicat, ci cred că nu este în regulă să fluturăm candidaturi înainte să avem data alegerilor. (…) Oricine poate fi primar general, întrebare e ce face mai departe. Dacă ajungi primar general și trebuie să te învățăm doi ani cum funcționează primăria generală….Aici e rolul nostru celor din București să întrebăm candidații cum funcționează primăria, cum funcționează acest oraș. Nicușor Dan s-a ocupat 15 ani. Alții au candidat prin alte județe să ajungă deputați sau senatori și au trădat încredere și au plecat la București să candideze. Haideți să vedem cine s-a ocupat de oraș în ultimii și cine știe cum trebuie să funcționeze orașul mai departe”, a declarat Stelian Bujduveanu pentru HotNews.ro.

