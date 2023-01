S-a iubit cu șefa lui, dar s-a căsătorit cu o altă femeie! După un an au divorțat! Un celebru artist vorbește despre eșecurile sentimentale

Robert Ionuț Pumnea este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de muzică populară. Deși se cunosc multe detalii despre cariera lui, atunci când vine vorba despre viața personală, cântărețul este un pic mai discret. De această dată, însă, și-a deschis sufletul și a vorbit despre situația amoroasă care se pare că i-a adus multe eșecuri.

Viața amoroasă a artistului a fost una extrem de tumultuoasă

Experiențele sentimentale pe care le-a avut au fost tumultuoase și a suferit mult din dragoste. Cântărețul a mărturisit că s-a iubit cu șefa lui care renunțase la tot pentru el, însă s-a îndrăgostit ulterior de o cântăreață pe care a și cerut-o de soție. După ceva timp s-a însurat cu o altă fată, dar căsnicia lor nu a durat prea mult.

„Viața amoroasă a fost frumoasă și tumultoasă. Am iubit, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să iubesc și am profitat din plin. Dar, când profiți prea mult, lucrurile nu sunt mereu așa cum îți dorești. La Sibiu mi-am cunoscut partenera care mi-a devenit soție, în 2019.

A fost o poveste frumoasă, am început amândoi tineri, nebuni, ne ne gândeam la consecințe. Eu aveam 25 ani, ea 19. Am discutat despre drumul pe care vrem să pornim, ai noștri au fost de acord, și am decis că în anul următor să avem nuntă

Am făcut nuntă, cu aproape 600 de invitați, am plecat apoi în luna de miere prin Balcani. După nuntă, la un an, a avut loc despărțirea. A fost un an destul de dificil pentru amândoi, lucrurile se schimbă total după ce te căsătorești. Probabil am fost puțin naivi amândoi, nu ne-am dat seama că trebuie să fim mai serioși unul cu celălalt. Dar acel an de căsnicie a fost foarte intens”, a povestit artistul pentru Starpopular.ro

CITEȘTE ȘI:DRAMA PRIN CARE TRECE IONUȚ ROBERT PUMNEA. INTERPRETUL ȘI-A PIERDUT FRATELE DE SĂRBĂTORI, IAR ASTA PENTRU CĂ TRATAMENTUL PE CARE-L URMA I-A FOST FATAL

CITEȘTE ȘI:CLEOPATRA STRATAN, DESPRE CEL MAI GREU MOMENT DIN VIAȚA SA: ,,EU ȘI EDWARD AM STAT LA DISTANȚĂ APROAPE JUMĂTATE DE AN…”

Ionuț Robert Pumnea a divorțat după moartea fratelui său

Divorțul a avut loc pe cale amiabilă, iar artistul recunoaște că a avut și el partea lui de vină. Chiar dacă a făcut eforturi pentru a-și salva căsnicia, ulterior și-a dat seama că trebuie să pună capăt mariajului. Programarea la notar au avut-o chiar după înmormântarea fratelui său, lucru care l-a determinat pe cântăreț să mai amâne puțin separarea legală.

„Totul s-a întâmplat într-o perioada destul de încărcată pentru mine. Asta a fost mai dificil că au intervenit problemele cu fratele meu iar divorțul era programat fix a două zi după înmormântare. Am căzut de comun acord că nu ne vom prezenta. Ne-am întâlnit, ulterior, la notar iar lucrurile s-au încheiat”, a mai mărturisit Robert Pumnea pentru sursa citată.