S-a supărat Rednic: „Vor veni jucători, voi schimba și staff-ul tehnic!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat la finalul partidei cu FC Voluntari, scor 0-0, rezultat care a consfințit clasarea „câinilor” pe locul 9, cea mai slabă clasare din istoria echipei, că singurul aspect pozitiv în acest sezon este că Dinamo nu a retrogradat.

„N-a fost un sezon pozitiv din momentul în care n-am reuşit să ne calificăm în play-off. E pozitiv că n-am retrogradat. Dar au fost şi lucruri bune. Nu mai putem să facem nimic, a fost un sezon slab. Vorbesc despre rezultatele din ianuarie, când au venit jucători noi, au fost mult mai bune. Am lucrat cu jucători pe care nu i-am adus eu, din ianuarie am adus mulţi jucători… Dacă iei rezultatele din ianuarie până acum, suntem pe podium. Puneţi punctele care ne-au fost luat şi vedeţi pe ce loc suntem. Este un loc ruşionos, dar numai aşa ne-aţi susţinut. Mulţi cred că s-ar fi bucurat ca noi să fim la retrogradare, sunt ferm convins. Dar la anul lucrurile vor arăta altfel. Suntem în discuţii avansate cu câţiva jucători, va fi alt buget. Va trebui să mă adaptez. Când am venit eu cred că erau 11 puncte în 12 meciuri. Un lot care a fost cu doi antrenori a făcut 11 puncte în 12 meciuri. În ianuarie s-a schimbat tot lotul şi lucrurile au fost mult mai bune”, a declarat Mircea Rednic.

Tehnicianul alb-roșilor a anunțat că în sezonul viitor va face schimbări importante atât la nivelul lotului dar și la cel al staff-ului tehnic.

„Voi schimba tot staff-ul tehnic. În afară de Silviu (n.r. Silviu Ion, antrenor secund), restul toţi vor pleca. Vom face schimbări. Nu am vrut să schimb când am venit, am continuat cu aceeaşi echipă, eu vreau să vin cu echipa mea. Danciu rămâne”, a adăugat Rednic.