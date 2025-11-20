Acasă » Exclusiv » S-au unit legendele! Ladislau Bölöni și-a lansat documentarul autobiografic | EXCLUSIV

De: Dumitru Cristian 20/11/2025 | 15:40
Lumea bună a fotbalului românesc s-a adunat în seara zilei de 19 noiembrie, la Mall Băneasa, pentru a-i fi alături lui Ladislau Bölöni. Figură emblematică a echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1986, fostul internațional român și-a lansat documentarul autobiografic și în Capitală. Iar printre cei care au fost prezenți s-au numărat Gică Hagi, Victor Pițurcă, Florin Răducioiu, Miodrag Belodedici, Giovanni și Victor Becali, dar și Valentin Ceaușescu. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Ladislau Bölöni și-a lansat documentarul autobiografic „Bölöni, legenda care ne leagă” și pe „teren neutru”, așa cum l-a numit fostul internațional român, de origine maghiară. Mai precis, la Mall Băneasa, în București, după ce mai întâi a fost prezentat la Târgu Mureș iar apoi la Budapesta.

Ladislau Boloni și-a lansat documentarul și la București

Prieteni, foști colegi de breaslă, nume importante, care au scris istorie în sportul românesc, și-au dat întâlnire la evenimentul marelui fost fotbalist.

Gică Hagi i-a fost alături lui Ladislau Bölöni

Printre cei prezenți s-au numărat și Florin Răducioiu, Miodrag Belodedici, George Copos, Adrian Bumbescu, Giovanni Becali, soția lui Helmuth Duckadam, precum și Valentin Ceaușescu. Acesta din urmă s-a aflat la prima apariție publică după ce a fost diagnosticat cu probleme grave de sănătate, care necesită un tratament extrem de costisitor. A fost astfel un moment prielnic pentru cei prezenți să depene amintiri din vremea lor de glorie, când stadioanele le scandau numele. Revederea a fost nostalgică, încărcată cu emoție, dar deopotrivă, prilejul perfect pentru a trece în revistă ultimele întâmplări din viața fiecăruia.

Hagi, unul dintre oaspeții de marcă ce au onorat invitația, a relat cu nostalgie una dintre cele mai frumoase amintiri care-l leagă de Ladislau Boloni, mai precis momentul în care acesta l-a lăsat să bată o lovitură liberă, în Supercupa Europei.  Victor Pițurcă, prezent și el la eveniment, a spus cu această ocazie că intenționează să dea curs propunerilor primite, de a scrie o carte despre el.

