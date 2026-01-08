Acasă » Știri » Salariu judecător 2026. Cât câștigă, de fapt, în fiecare lună

De: Simona Tudorache 08/01/2026 | 09:05
Ai carte, ai parte! Dacă în alte domenii de activitate nu pare să fie o regulă, când vorbim de judecători se dovedește din plin. Astăzi, un judecător poate să iasă la pensie la 52 de ani, spre deosebire de anii 2010-2011 când vârsta de pensionare era de peste 58 de ani. Ba mai mult, salariul pe care îl obține nu poate fi trecut cu vederea.

Vechimea este un factor cheie, deoarece salariile crescc considerabil odată cu anii de experiență. Ba mai mult, veniturile totale pot include și alte sporuri, iar sumele anuale pot fi substanțiale. Valoarea medie a pensiilor magistraților este de asemenea ridicată. 

Conform Consiliul Superior al Magostraturii (CSM), din totatul celor 5068 de specialiști în funcţie, 45%, activează la judecătorii. Salariul net al unui judecător se situează astfel în intervalul 6990 lei/net pentru unul stagiar, 10.486 lei/net pentru un judecător de judecătorie în primii ani de carieră şi poate ajunge, după 20 de ani vechime în funcţie, până la suma de 16.157 lei/net la judecătorie.

Cât câștigă un judecător de curte de apel

La instanţele şi parchetele superioare lucrurile stau puțin diferit. Un judecător de curte de apel sau un procuror de la parchetul de pe lângă curtea de apel are un venit net de 16.309 lei şi poate ajunge, după 20 de ani vechime în funcţie, la maxim 20.345 lei/net. La nivelul curţilor de apel activează 930 de judecători, aproximativ 18% din totalul judecătorilor în funcţie.

 

 

De ce sporuri beneficiază magistrații

Pe lângă toate astea, magistrații beneficiază și de anumite sporuri. Conform Legii 153/2017, principalele sporuri pentru angajații din Justiție sunt următoarele:

– Spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică: 50%

– Spor pentru activitate neîntreruptă: 10%-25%

– Spor pentru condiții vătămâtoare: pâna la 15%

– Spor pentru confidențialitate: până la 10%

– Spor pentru judecători, personal de specialitate sau auxiliar detasați în penitenciare: până la 20%.

Recent, Guvernul Bolojan a făcut o schimbare, a redus sporul pentru condiții vătămătoare la 300 de lei brut (aproximativ 172 de lei net) pentru toți angajații din sistemul public. Până atunci, acesta reprezenta 15% din salariul de bază.

