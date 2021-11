Săndoi vrea revanșa cu Rapid: „Ne dorim revanşa, mai ales că este debutul returului!”

Emil Săndoi, antrenoorul principal al formației Chindia Târgoviște, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că își dorește revanșa în fața Rapidului, având în vedere că în tur elevii săi au cedat la limită, scor 1-0,

„Îmi aduc aminte că în meciul tur era debut de campionat şi ne pusesem speranţe în meciul cu Rapid, deşi cred că jocul l-am dus destul de bine. Ne dorim revanşa, mai ales că este debutul returului. Ştim că întâlnim o echipă bună, cu transferurile pe care le au făcut. Cu jucătorii cu mare experienţă pe care i-au adus au reuşit să schimbe imaginea Rapidului din campionatul trecut din liga a II-a. Rapid e o echipă de pe locurile fruntaşe, care se bate pentru play-off, cu mulţi jucători cu calitate individuală. Dar, până la urmă, este un joc colectiv. Cred că şi noi am arătat de fiecare dată că suntem o nucă grea pentru orice echipă pe care am întâlnit-o, chiar dacă am avut o doză de neşansă. În turul campionatului cred că am pierdut patru puncte din minutul 90 până la final”, a declarat Emil Săndoi.

Chindia – Rapid va avea loc vineri de la ora 20:30, duelul urmând a conta pentru prima rundă a returului acestui „regular” al Ligii 1. Partida se va disputa pe „Ilie Oană” din Ploiești și va fi condusă la centru de Andrei Chivulete din Capitală. Înaintea acestui duel, târgoviștenii se află pe locul 10 cu 17 puncte în timp ce „alb-vișinii” sunt pe locul 5 cu 26 de puncte.