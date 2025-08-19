Sandra și mama ei au fost date dispărute pe 19 iulie. IREAL unde au fost găsite după o lună

O dispariție misterioasă și despre care existau prea puține informații era investigată de autorități de mai bine de o lună. O femeie în vârstă de 36 de ani și fiica ei de doar 8 luni au fost date dispărute în data de 19 iulie. Săptămâni întregi, polițiștii au încercat să le dea de urmă, însă fără succes. În cele din urmă, cele două au fost găsite, dar veștile nu sunt bune.

Whisper Owen, o femeie din California, și micuța Sandra, în vârstă de 8 luni, au fost găsite după o lună de căutări intense. Din păcate, ambele au fost descoperite fără viață, iar povestea lor ridică numeroase semne de întrebare.

Unde au fost găsite mama și fiica

Potrivit anchetatorilor, cele două au fost văzute ultima dată pe 15 iulie, atunci când au mers la o programare medicală. Ar fi trebuit să se întoarcă acasă, acolo unde erau așteptate de ceilalți doi copii și de partenerul femeii, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Îngrijorător este faptul că dispariția a fost anunțată abia pe 19 iulie, la patru zile distanță, chiar de către iubitul femeii. Amânarea a ridicat suspiciuni încă de la început, mai ales pentru că orele critice în astfel de situații pot face diferența dintre viață și moarte.

În tot acest timp, autoritățile au verificat zeci de piste, au cerut sprijinul comunității și au desfășurat căutări ample, dar fără rezultat.

Totul a luat o întorsătură tragică duminică, 17 august, când scafandrii au găsit o mașină scufundată într-un canal aflat sub o autostradă. În interiorul vehiculului se aflau trupurile neînsuflețite ale celor două. Primele informații arată că femeia ar fi pierdut controlul asupra mașinii și ar fi plonjat în canal, însă ancheta rămâne deschisă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

Trupurile au fost recuperate și predate familiei, care acum trăiește o dublă dramă. Whisper Owen mai avea doi copii, care acum au rămas orfani de mamă. Comunitatea locală este în stare de șoc, iar mesajele de condoleanțe curg pe rețelele de socializare.

