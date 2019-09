Sânziana Buruiană, declarații șocante, după ce a fost înşelată. “Mă aflu într-o perioadă grea din viața mea”

După moartea tatălui său, o altă problemă s-a abătut asupra Sânzianei Buruiană. Blondina a publicat un mesaj pe Facebook în care a povestit cum a fost înșelată și a dat un sfat tuturor femeilor pentru a știi de ce să se ferească.

Sânziana Buruiană povestește căa mers cu fetiţa sa la un concurs, acolo unde i s-a promis că la final va primi bani pentru munca depusă de micuţă ei. La urmă, însă, surpriză. Sânziana Buruiană nu a primit niciun leu.

“Eu am luat țeapă! Dragii mei, știți că mă aflu într-o perioadă grea din viața mea și că sunt în doliu, dar chiar și așa niciodată nu îmi las la o parte cuvântul și atunci când am de onorat un eveniment mă duc orice ar fi. Așa s-a întâmplat sâmbătă, când am fost la concursul dedicat copiilor. Am ajuns acolo, am stat 5 ore și la sfârșit nu am mai primit onorariul promis. Vi se pare corect? Vi se pare normal că cineva să organizeze evenimente pentru copii, să vina părinţi din toată țara, să plătească taxa pentru copilul lui participant, pentru că sunt promise apariții tv de la eveniment și participarea vedetelor și toate acestea să fie minciună?! Mie nu mi se pare normal, de aceea m-am și hotărat să scriu această postare! Pentru că nu e normal să fim luați în bătaie de joc. E normal dacă ți se promite ceva la un eveniment să și primești! ( și am dovadă scrisă pentru acest lucru o voi arată la momentul potrivit). Atenție, dragi părinţi, nu vă mai duceți copiii la concursuri neacreditate și unde nu aveți nimic de câștigat, diplomele acelea nu reprezintă nimic. Eu am fost păcălită și vreau să învătaţi din ce am păţit eu”, a scris Sânziana Buruiană pe Facebook.

Tatăl Sânzianei Buruiană a murit

La sfârșitul lunii iunie tatăl Sânzianei Buruiană a ajuns la spital în stare gravă și a fost internat la Terapie Intensivă. Însă, pe data de 17 august, Sânziana Buruiană încă spera că totul va fi bine. Tatăl ei ieșise din comă și respira singur, dar din nefericire tatăl vedetei a pierdut astăzi lupta cu boala.

“De trei luni încerc să-i dau energie, îl vizitez în fiecare zi şi încerc să-i dau putere să lupte în continuare pentru că a suferit o operaţie foarte grea pe cord. Acum, are leziuni neurologSice destul de mari. În acest moment, eu şi mama căutăm o clinică unde să fie şi în siguranţă. Încă se află în secţia de terapie intensivă şi până nu găsim soluţia cea mai bună, nu putem evolua. Doctorii îl îngrijesc, dar cu timpul, dacă stai în pat, muşchii se atrofiază. Trebuie să facă neaparat o recuperare, ori aici, ori în afară. Din păcate, sunt doar eu cu mama în această luptă. Colegii tatei nu s-au implicat şi sunt dezamăgită şi ne rugăm la Dumnzeu să-i dea o şansă şi să-şi revină (…). A ieşit din comă, este treaz, respiră singur, dar încă este hrănit artificial”, a mărturisit Sânziana Buruiană pentru Antena Stars.