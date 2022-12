“Sărbătorile nu erau îmbelșugate, pentru că am crescut într-un cămin!” Andra și Răzvan Gogan își spun povestea emoționantă a copilăriei, în luna Crăciunului

Andra și Răzvan Gogan sunt preferații publicului tânăr în materie de muzică și conținut online, iar cifrele vorbesc de la sine. Atât cele de pe social media, cât și cele din contul comun al celor doi influenceri. Frații cântăreți au recunoscut în trecut că se apropie cu pași repezi de borna primului milion de euro, acum și-au angajat șofer care să le faciliteze deplasările, însă nu totul a mers ca pe roate de la început. În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, frații Gogan și-au prezentat povestea înduioșătoare.

Copilăria artiștilor nu a fost una dominată de abundență și îndestulare, susține Andra Gogan. Mai ales acum, în proximitatea sărbătorilor de iarnă, cântăreața își amintește cum celebrarea Crăciunului nu venea la pachet cu o multitudine de cadouri. Părinții vedetelor i-au crescut pe Andra și Răzvan într-un cămin de studenți familiști, însă fericirea era la ea acasă, a dezvăluit cântăreața.

„De curând un prieten a început să fie șofer pentru noi…”

CANCAN.RO: Voi doi v-ați certat vreodată?

Andra Gogan: Când eram mici ne trăgeam de păr și ziceam că dacă eu o să rămân cheală prima…

Răzvan Gogan: O să fie vina mea, probabil. Și uite cine a rămas chel!

CANCAN.RO: Acum vă mai certați sau de la ce apar cele mai mari conflicte?

Andra Gogan: Dacă am pierdut cardul de la cameră sau daca nu am pus bine un obiectiv, pentru că el e foarte pasionat de tehnologie și de tot ce înseamnă cu ceea ce filmăm. Și trebuie să am grijă de aparatură, dacă nu am grijă se supără pe mine.

CANCAN.RO: Am văzut într-un interviu în care Andra spunea că aveți banii la comun, care dintre voi este mai cheltuitor?

Răzvan Gogan: Eu sunt, dar știi cum apreciază toată familia după ce fac ceva? De curând un prieten a început să fie șofer pentru noi. Știu, sună a fiță, dar e incredibil de bine, câștigăm o grămadă de timp și toată familia apreciază, nu sunt eu cel care a consumat banii.

Andra Gogan: Alegerile lui și investițiile lui ne ajută pe toți, deci e OK, chiar dacă e mai cheltuitor.

„Am crescut într-un cămin de studenți familiști!”

CANCAN.RO: Spune-mi dacă până acum i-ai prezentat vreo fată surorii tale și dacă a judecat-o sau nu a judecat-o!

Răzvan Gogan: Sincer, ce soră nu ar face asta?

Andra Gogan: Surorile de frați judecă, eu le testez pe toate fetele înainte să ajungă la Răzvan. Sunt mai selectivă, fiindcă trebuie să fie potrivită pentru fratele meu.

CANCAN.RO: Răzvan, dacă tu vezi ceva în neregulă la un băiat, îi spui?

Răzvan Gogan: Îi spun după ce se despart!

Andra Gogan: Mă lovesc cu capul de sus și așa învăț din greșeli și e mai bine data viitoare!

CANCAN.RO: Și acum, pentru că vin sărbătorile, vreau să îmi spuneți cum erau la voi sărbătorile când erați micuți. Îmbelșugate, neîmbelșugate, pentru că acum cred că vă faceți cadouri singuri?!

Andra Gogan: Ne facem cadouri singuri și primim din partea tuturor celor din familie. Dar când eram mici nu erau îmbelșugate, pentru că am crescut într-un cămin de studenți familiști. Pentru că mami și tati încă erau studenți la facultate, dar nu am știut diferența dintre bogat și sărac, așa că mereu credeam că suntem cei mai fericiți așa cum suntem!

