Saveta Bogdan, poveste de dragoste cu năbădăi. La 76 de ani a dezvăluit secretele relației cu iubitul tinerel

Saveta Bogdan se numără printre cântărețele apreciate de publicul din România. A ajuns pe culmile succesului și are o comunitate de fani impresionantă, însă atunci când vine vorba de situația amoroasă, putem spune că aceasta trăiește povești destul de tumultuoase.

Saveta Bogdan a făcut lumină în ceea ce privește relația sa cu iubitul avocat după ce s-a speculat că s-au despărțit. Ba chiar s-a zvonit faptul că ar fi apărut un nou bărbat în viața cântăreței.

„Nu m-am despărțit de avocat. Suntem foarte bine. S-a spus că mi-am găsit un ambasador. Nu e adevărat. Dacă vine unul și mă pupă pe obraz înseamnă că gata, sunt amanta lui? Eu cu ambasadorul am glumit, nu am avut nimic. Iubitul meu mai pleacă în delegații, că are treburile lui. Așa trebuie să ne vedem, mai răruț și mai drăguț. Totul e bine între noi. Nu am avut nicio cumpănă în relația noastră.”, a declarat Saveta Bogdan pentru Wowbiz.ro

Saveta Bogdan a fost înșelată de fostul soț cu peste 80 de femei

Atunci când vine vorba de fostul soț, Saveta Bogdan nu are prea multe cuvinte de laudă la adresa acestuia. Cântăreața a povestit în urmă cu puțin timp că acesta a înșelat-o cu peste 80 de femei. Pe lângă toate acestea, bărbatul a fost cel care a divorțat de interpretă, pe motiv că se îndrăgostise de o femeie cu mult mai tânără.

„Am divorțat după 30 de ani de căsnicie pentru că el s-a îndrăgostit de o femeie mult mai tânără decât mine. Nu i-am stat în cale. I-am zis să plece. A plecat, iar când să iasă pe ușă i-a spus fiică-mii că vrea jumătate din cărțile pe care le aveam în casă.

Fata luând cărțile și răsfoind prin ele a găsit o listă cu femeile cu care s-a culcat. A scris numele fiecărei femei. Tot. Se culcase cu 80 și ceva de femei, parcă 83. A scris în dreptul fiecărei femei numele, câți ani avea, unde se întâmplase evenimentul. Eu simțeam că e cu cineva, dar nu mă așteptam ca lista să fie așa de lungă.” a mărturisit cântăreața de muzică populară la Antena Stars.