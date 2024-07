Scandal colosal la SAGA Festival! Hardwell a părăsit scena după 10 minute dintr-un motiv incredibil: „Totul este dezamăgitor”

Scandal de zile mari la Saga Festival! Hardwell, DJ și producător olandez de renume mondial, a ținut un discurs revoltător pe scena festivalului, chiar în fața fanilor. În timpul setului său, acesta a criticat organizarea celor de la SAGA, dezvăluind că nu poate mixa cu echipamentul care i-a fost pus la dispoziție. Printre altele, Hardwell a menționat și că n-a primit bani pentru a urca pe scenă seara trecută, lucru contrazis de organizatori. Cum s-a încheiat totul?

Hardwell a fost unul dintre artiștii de renume care a urcat, seara trecută, pe scenă la SAGA Festival. Este un DJ foarte cunoscut la nivel mondial, dar și un producător de succes. A venit din Olanda la București, pentru un moment spectaculos în fața fanilor săi din România. Doar că, ce să vezi? N-a stat 10 minute pe scenă, nemulțumit fiind de unele lucruri. În timpul setului său, olandezul a izbucnit în fața tuturor, furios fiind din mai multe motive. N-a ținut cont de nimeni și de nimic și a criticat organizarea celor de la SAGA.

Le-a spus tuturor celor prezenți că a venit tocmai din Olanda în București, pentru a lucra cu un echipament „defectuos”. Hardwell nu a fost mulțumit de pupitrul DJ-ului cu care era nevoit să mixeze, spunând că echipamentul care i s-a pus la dispoziție este unul de proastă calitate. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, DJ-ul a susținut că nu a fost plătit pentru numărul său de seara trecută. Lucru pe care cei de la SAGA l-au negat. După toată scena controversată, DJ-ul a părăsit festivalul după 10 minute.

„Stați, dați-mi un moment. Sunt aici. Am venit tocmai din Olanda ca să fiu în fața voastră. Sunt aici. Sunt aici. Despre asta vorbesc. Dați-mi voie să fiu sincer. Acest festival nu mi-a dat niciun ban pentru show-ul din seara asta. Dar totuși am venit. Iar echipamentele, totul e de rahat. Nimic nu funcționează. Sunt aici pentru voi, Saga, și vreau să pun muzică pentru voi. Tot echipamentul, totul este dezamăgitor. Nu pot să pun muzică. Mi-e imposibil să prestez. Întregul pupitru al DJ-ului e de rahat. Chiar îmi pare rău!”, a spus Hardwell direct pe scenă, în fața tuturor.

A existat și o reacție din partea organizatorilor de la Saga, după ce Hardwell și-a dat frâu liber „sentimentelor” și a spus verzi și uscate pe scenă, în fața a mii de oameni. Reprezentanții festivalului au transmis public faptul că echipamentul a călătorit din Olanda, precum DJ-ul, și a mers perfect pentru Will Sparks, alt artist de renume care a urcat pe scenă. Totodată, a fost precizat faptul că toate nevoile lui Hardwell au fost îndeplinite, inclusiv cele financiare.

„Ei bine, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de pe alte cinci scene au ajuns să cânte în prima zi de SAGA și tu nu. Echipamentul a călătorit tocmai din Olanda, la fel ca tine. Același set pare să funcționeze perfect pentru Will Sparks chiar acum.

Am muncit atât de mult pentru a construi SAGA din acest an pentru artiștii noștri (…). Am fi rezolvat orice problemă tehnică fără efort și rapid, dacă ne-ai fi lăsat și nu ți-ai fi oprit setul atât de repede. Am făcut tot ce am putut pentru a-ți satisface cererile, inclusiv plățile convenite.

Ne pare rău pentru fanii tăi/ ai noștri. Le-ar fi plăcut să te vadă în sfârșit cântând în București. Numai dragoste și vă dorim numai bine. SAGA” , se arată în comunicatul transmis de cei de la Saga Festival.