Scandal cu Poliția acasă la milionarul Ștefan Mandachi! Fosta iubită a sunat disperată la 112: „Ai să vezi tu”

Tensiuni puternice în familia omului de afaceri Ștefan Mandachi, după ce fosta sa parteneră a venit la locuința acestuia pentru a-și lua fetița, în vârstă de 2 ani. Pentru că milionarul ar fi refuzat să-i dea copilul, momentul ar fi degenerat rapid într-un conflict, iar femeia a cerut ajutorul autorităților.

Relația dintre omul de afaceri Ștefan Mandachi și fosta lui iubită nu s-a încheiat deloc amiabil. Cei doi s-au despărțit cu scandal, într-un context tensionat în care au apărut și acuzații grave. Femeia a susținut la un moment dat că ar fi fost agresată și amenințată în timpul relației, acuzații negate de acesta.

De atunci, relația dintre ei nu a mai fost una de cooperare, ci una marcată de conflicte repetate, mai ales în ceea ce privește programul copilului pe care îl au împreună.

Dovadă stă și episodul tensionat care a avut loc la locuința lui Mandachi, unde fosta parteneră ar fi venit să își ia fetița, în vârstă de 2 ani, după ce petrecuse alături de tatăl timpul legal prevăzut de instanță. Vizita s-a transformat rapid într-un conflict între cei doi părinți, fiind nevoie de intervenția Poliției. Potrivit spuselor femeii, milionarul ar fi refuzat să-i mai dea înapoi copilul. Pentru că polițiștii nu au intervenit în favoarea ei, aceasta a luat copilul cu forța!

”Reclamantul a reținut forțat minora la domiciliul acestuia și nu i-a permis mamei să interacționeze cu aceasta. #### intervenția forțelor de ordine nu au dus la o reunire a mamei cu fetița, mama fiind nevoită să ia cu forța fetița de la domiciliul tatălui”, se arată în datele de la dosar.

Conflictul ar fi pornit de la faptul că tatăl intenționa să plece cu fetița în străinătate, în două deplasări scurte, în Emiratele Arabe Unite și Spania. Mama nu a fost de acord și a venit să își ia copilul, considerând că nu este potrivit ca fetița să fie separată de ea.

”Evident că acest comportament anterior al reclamantului, de a separa brusc și fară niciun motiv fetiță de mamă doar pentru că așa a decis el, s-ar putea repeta, iar dacă reclamantul ar refuza să se întoarcă cu fetița în #######, mama nu ar avea nicio pârghie pentru executarea hotărârii în străinătate. #### cert că odată plecată din țară, lângă un tată care are posibilități financiare să se stabilească în orice colț al lumii, există un risc iminent că mama să nu se mai poată niciodată reîntâlni cu fiica ei, ceea ce evident va reprezenta o traumă pentru micuță și pentru mamă deopotrivă”.

Mandachi își apără rolul de tată implicat

În apărarea sa, Ștefan Mandachi susține că este un tată implicat, cum rar ar mai fi în zilele noastre, care își dorește să petreacă mai mult timp cu fiica sa și să mențină o relație cât mai apropiată cu ea.

”Crede că intimatul este printre puținele cazuri dintre miile de cazuri cu copii pe care instanță le judecă în care există un tată care își dă interesul, vrea să petreacă mai mult timp cu fiica sa şi spune asta pentru că, de obicei apare o altă femeie în viața unui bărbat, dispare atenția pentru fată, dispare atenția pentru fosta parteneră, nu mai este absolut nimic și încep mamele să se plângă că tatal nu-i mai dă atenţie copilului, nu-i dă bani etc, etc. Din punct de vedere financiar situația este cea care este dar din punct de vedere emoțional nu își dorește altceva decât să stea cu fiica lui mai mult timp, are 10 zile, vrea 11 vreau 12 și este absolut normal. Mai arată apărătorul intimatului că încearcă de luni de zile să poarte o negociere, să ajungă la o înțelegere cu privire la acest program”, a declarat afaceristul în fața judecătorilor.

Ștefan Mandachi a mai încercat o dată să obțină, prin ordonanță președințială, acordul de a pleca în străinătate cu fetița. Deși la prima instanță cererea i-a fost admisă, mama copilului a făcut apel, iar Tribunalul Iași a schimbat complet decizia și i-a respins solicitarea.

Judecătorii au considerat că nu este vorba despre o urgență reală care să justifice o astfel de procedură rapidă, ci despre o chestiune care ține de programul și echilibrul de viață al copilului. Instanța a reținut că fetița are doar 2 ani și o rutină stabilă alături de mamă.

”Respinge ca neîntemeiată cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale formulată de către reclamantul MANDACHI Ștefan Valentin, în contradictoriu cu pârâta B.E.C. Obligă pe reclamant să îi plătească pârâtei suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în prima instanţă. Respinge ca rămasă fără obiect cererea apelantei de suspendare a executării provizorie a sentinţei”, a decis Tribunalul Iași.

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