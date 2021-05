Scandal la Survivor România, după eliminarea lui Sindy: ”E făcătură curată!”

Duminică, Sindy a părăsit competiția Survivor România. Războinica a primit cele mai puține voturi din partea publicului, iar la scurt timp după eliminare a izbucnit un scandal monstru.

Războinica a fost nominalizată alături de Sorin și Marius în cadrul Consiliului de duminică seară. Într-un final, Sindy a fost cea care a părăsit competiția. După aflarea veștii, fanii show-ului au răbufnit în mediul online. Aceștia cred, cu tărie, că Sorin Pușcașu trebuia să fie eliminat, dar voturile au fost măsluite. (CITEȘTE ȘI: DRAMA NEȘTIUTĂ A LUI SINDY DE LA SURVIVOR ROMÂNIA. DE CE BOALĂ SUFERĂ SPORTIVA)

În opinia fanilor, Sorin ar fi ținut în continuare în competiție de către producătorii emisiunii pentru audiență. De asemenea, mulți dintre cei care urmăresc show-ul sunt de părere că apropierea dintre Sindy și Sorin i-a dăunat mult Războinicei.

„Daca nu te aliai cu gașca veselă poate rămaâneai mai mult,/ Câte vieți mai ai, Sorine?/ Nu mai scăpăm de Sorinela…de săptămâna viitoare o să intre la vot Adelina și Bogdan…săptămâna asta era șansa noastrăsă scăpăm de el…cum naiba a ajuns Sindy pe utimul loc?! Asta e făcătură curată/ Din păcate, pe Sorin îl ține producția. Fără el nu ar mai fi ceartă și oamenii nu ar mai vota așa de mult”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Sindy a părăsit competiția cu zâmbetul pe buze

Duminică seară, Sindy a părăsit competiția Suvivor România Războinica și-a luat rămas-bun d ela colegi cu zâmbetul pe buze și a mărturisit că este fericită pentru că a ajuns atât de departe. (VEZI ȘI: SINDY DE LA SURVIVOR ROMÂNIA, DE URGENȚĂ LA SPITAL. CE A PĂȚIT RĂZBOINICA: ”EA NU RĂSPUNDEA ȘI NE-AM CAM PANICAT”)

”Am avut o presimțire astăzi. Asta este, înseamnă că drumul meu s-a încheiat la Survivor. Sunt bucuroasă că am reușit să ajung până aici, mi-am dorit mult să ajung la această competiție.

O să plec cu capul sus. Nu am niciun regret, sunt fericită, nu sunt tristă, nu am nicio problemă. Câștigătorul să fie unul din echipa mea și le urez baftă tuturor. Mi-a plăcut, a fost frumos. Mă duc acasă la ai mei, oricum mă așteaptă. Am primit acel video și au spus că mă așteaptă, au avut și ei o presimțire, pentru că telepatia noastră e foarte puternică.

Nimic nu e mai important decât familia pentru mine, mă gândeam că pot să stau mai mult timp departe de familia mea…Chiar înainte să vin le-am spus părinților că m-aș muta într-un loc exotic, dar aici am realizat că nu a m-aș muta nici măcar din oraș, să nu-i pot îmbrățișa, să vorbim doar la telefon e nimic. O să apreciez totul mult mai mult când ajung acasă”, a spus Sindy.