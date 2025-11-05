Acasă » Știri » Scandal monstru cu Florin Cercel! A filmat un videoclip în curtea unei biserici și…

Scandal monstru cu Florin Cercel! A filmat un videoclip în curtea unei biserici și…

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 11:04
Scandal monstru cu Florin Cercel! A filmat un videoclip în curtea unei biserici și...
Florin Cercel/Foto: Captură YouTube
Un nou scandal a izbucnit în mediul cultural după ce manelistul Florin Cercel a ales să filmeze un videoclip muzical în curtea bisericii aflate în incinta Muzeului Golești, fără a deține permisiunea necesară din partea instituției. Filmarea, realizată la finalul lunii octombrie, a stârnit reacții puternice din partea conducerii muzeului, care susține că nu a fost informată despre intenția artistului și că spațiul respectiv este unul cu valoare istorică și spirituală, unde astfel de activități nu au fost și nu vor fi niciodată permise.

Potrivit informațiilor furnizate ulterior de reprezentanții muzeului, echipa lui Florin Cercel ar fi achitat doar o taxă pentru fotografiere, ceea ce i-a permis accesul în incintă. Sub pretextul unei simple sesiuni foto, aceștia ar fi profitat de neatenția personalului de serviciu și ar fi filmat mai multe secvențe chiar în interiorul bisericii, un monument considerat deosebit de valoros din punct de vedere patrimonial. Clipul, publicat ulterior pe platforma YouTube și alte rețele sociale, a atras rapid atenția angajaților instituției, care au descoperit cu surprindere imaginile realizate în spațiul sacru.

Florin Cercel a filmat un videoclip în curtea unei biserici

Conducerea muzeului a reacționat imediat, solicitând retragerea materialului video din mediul online, întrucât filmarea a fost efectuată fără autorizație și contravine regulamentului intern. În ciuda cererilor oficiale, artistul și echipa sa au refuzat să elimine videoclipul, susținând implicit dreptul de a-l menține public. În consecință, instituția a raportat videoclipul către platformele digitale ca fiind conținut neautorizat și a anunțat că își rezervă dreptul de a apela la organele de anchetă pentru a clarifica situația.

Florin Cercel/Foto: Captură YouTube

„Cu consternare am găsit postat de câteva zile un clip pe you tube cu o melodie în care sunt filmate cadre din biserica de la Golești. Persoanele care au postat și filmat au pătruns în muzeu în data de 26 octombrie, au achitat la casa de bilete o taxă de fotografiere și au profitat de buna credința unor colegi din personalul muzeului, “fluturându-le” o chitanță. Nu au avut permisiunea nimănui din conducerea instituției pentru filmare, iar permisiuni pentru video filmări profesionale în biserica din Muzeu nu s-au dat niciodată, pentru noi fiind un loc plin de sacralitate. La refuzul acestora de a înlătura imediat clipul postat, instituția noastră a raportat clipul ca fraudulos și își rezervă dreptul de a face plângere la organele abilitate”, a transmis conducerea instituției, pe pagina de Facebook.

Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică...
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig...

Foto: captură YouTube

CITEȘTE ȘI: „Mulţumesc, tată”. Tributul adus de Ionuţ lui Petrică Cercel, după nebunia declanşată de Inter Milano cu piesa „Made in Romania”. VIDEO

CITEȘTE ȘI: IONUȚ CERCEL A DESTINS ATMOSFERA ÎN VESTIARUL LUI INTER MILANO DUPĂ CE ITALIENII AU CÂȘTIGAT TITLUL. “MADE IN ROMANIA” A RĂSUNAT ÎN VESTIARUL ECHIPEI LUI INZAGH

 

