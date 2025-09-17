Scandal monstru într-un mall din Sectorul 6 din București. Ce a pățit un bărbat, după ce s-a întâlnit cu fostul soț al iubitei

S-au petrecut scene violente într-un salon de înfrumusețare dintr-un mall din București. Atacatorul – un bărbat de 36 de ani – a fost înjunghiat cu propria armă, după ce s-a luat la ceartă cu soțul fostei sale iubite.

Incidentul a avut loc marți seară, 16 septembrie 2025, într-un mall din sectorul 6 al Capitalei. Un cuplu căsătorit a fost atacat din senin de un bărbat de 36 de ani – care era fostul soț al femeii. Martorii susțin că între cei doi bărbați ar fi izbucnit un conflict spontan.

Incident șocant într-un mall din București

De la discuția aprinsă s-a ajuns la o bătaie în toată regula între cei doi bărbați. Bărbatul înarmat cu un obiect ascuțit s-a năpustit asupra actualului partener al fostei sale soții, iar după ce și-au împărțit pumni și picioare, atacatorul a fost dezarmat și înjunghiat cu propriul cuțit. La fața locului a fost chemată o ambulanță, iar individul rănit a fost preluat și transportat la spital. Actualul soț al femeii a fost condus la audieri și se află în custodia anchetatorilor.

În ziua în care a avut loc incidentul, femeia implicată în altercație a mers la secția de poliție din Bragadiru și a reclamat că fostul ei soț i-a vandalizat casa din județul Ilfov. Tot atunci, femeia a solicitat un ordin de protecție pe numele bărbatului de 36 de ani.

”În jurul orei 20:00, în timp ce femeia se afla împreună cu soțul său în incinta unui complex comercial din Sectorul 6, fostul partener al femeii s-a apropiat de cei doi, manifestând un comportament agresiv. Între cei doi bărbați a izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia fostul partener ar fi deținut un obiect scuțit. Victima înjunghierii a fost preluată de un echipaj medical de urgență și transportată la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare. În prezent, se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurimilor procedurii evenimentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care impun, urmâmnd a fi sesizată unitatea de Parchet competentă. În caz a fost emis un ordin de protecție provizoriu, cu măsura monitorizării electronice a agresorului”, se arată în comunicatul Poliției Române.

