Scandal uriaș! Avocata Bianca Cristolovean, cunoscută și pe rețelele de socializare, a obținut un ordin de protecție împotriva lui Sergiu Stănilă

Doi avocați de top, față în față în instanță! Bianca Cristolovean, una dintre cele mai cunoscute avocate din Baroul Timiș este în război cu Sergiu Stănilă, fostul decan al Baroului menționat și actual vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România. S-a ajuns la ordin de protecție! Toate detaliile în articol.

Cei doi menționați au avut o relație care s-a terminat cu un ordin de protecție. Pentru că nu ar fi putut accepta separarea de Bianca Cristolovean, Sergiu Stănilă ar fi început seria de amenințări și injurii la adresa avocatei. Nu a durat mult până când aceasta a apelat la oamenii legii și a obținut ordinul de protecție.

Scandal între membrii Baroului

Hotărârea judecătorească pronunțată la data de 16 decembrie 2025 îi interzice lui Stănilă să se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri de Bianca Cristolovean, dar și de locul de muncă al acesteia, pe o perioadă de 6 luni.

Acesta nu are voie să o contacteze în niciun mod. Hotărârea Judecătoriei Timișoara poate fi atacată cu apel în 3 zile de la pronunțare, iar până în acest moment nu există semne că Stănilă ar fi făcut apel.

„Admite în parte cererea de emitere a ordinului de protecție, astfel cum a fost precizată. Obligă pârâtul să nu se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri față de reclamantă, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.12.2025. Obligă pârâtul să nu se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri față de locuința efectivă a reclamantei, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.12.2025. Obligă pârâtul să nu se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri față de locul de muncă al reclamantei, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.12.2025. Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în alt mod, cu reclamanta, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 16.12.2025. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Atrage atenția pârâtului că încălcarea măsurilor dispuse prin prezentul ordin de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani, conform art. 47 alin. 1 din Legea nr. 217/2003. Executorie, fără somație și fără trecerea vreunui termen”, a căzut ca un trăsnet Hotărârea 2685/2025 din 16.12.2025, făcând praf reputația de familist a dr. Sergiu Stănilă.”, se arată în hotărâre.

În motivarea deciziei, instanța a redat o parte dintre mesajele de-a dreptul umilitoare pe care pârâtul i le-a adresat avocatei Bianca Cristolovean: „c***ă de revelion, ești un eșec, înghite tot, femeie de duzină, să te speli la revelion, nu ai nicio șansă să scapi de mine, pot să te găsesc oriunde și oricând, tot orașul află încet” și multe altele.

