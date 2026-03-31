Scandal uriaș în muzică! Armin Nicoară și Stana Stepănescu, acuzați că au furat versurile unei piese

Un nou val de controverse a apărut în jurul saxofonistului Armin Nicoară, după lansarea unei piese realizate în colaborare cu Stana Stepănescu, artista care îi este și nașă. Proiectul muzical, care ar fi trebuit să marcheze o nouă etapă în activitatea lor artistică, a stârnit rapid reacții puternice în mediul online, unde numeroși utilizatori au lansat acuzații privind originalitatea versurilor.

La scurt timp după apariția melodiei, mai mulți internauți au susținut că textul piesei ar semăna semnificativ cu cel al unei creații mai vechi, aparținând unui alt artist. Criticile s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, iar discuțiile au degenerat în comentarii dure la adresa celor doi interpreți. În loc să fie apreciată pentru colaborare, piesa a devenit subiect de dispută în rândul publicului și al unor persoane din industrie.

Situația a fost amplificată și de faptul că nu doar fanii au reacționat, ci și anumite voci din lumea muzicală, care au pus sub semnul întrebării etica profesională a artiștilor implicați. Astfel, ceea ce inițial părea o simplă lansare muzicală s-a transformat într-un scandal amplu, alimentat de opinii contradictorii și interpretări diferite ale situației.

„Anumite persoane au început să strige: >. Câtă răutate, câtă dușmănie… De ce să fii atât de rău la suflet când poți să pui mâna pe telefon: > (…) Bă, să se vorbească frumos, ca să oferim o educație copiilor care vin”, a transmis Armin Nicoară.

În centrul controversei se află modul în care a fost realizat textul piesei. Conform informațiilor apărute, versurile ar fi fost achiziționate de la o persoană care ar fi intervenit asupra lor, modificându-le parțial. Totuși, aceste schimbări nu ar fi fost suficiente pentru a elimina asemănările cu materialul original, cel puțin în opinia criticilor.

„După ce au făcut mare circ pe Internet, că, vezi Doamne, ce am făcut noi, încep să analizez: iau melodia mea, iau melodia de la care se spune că am luat textul… (…) Într-adevăr, băiatul de la care am cumpărat, în prima strofă, a schimbat doar câteva cuvinte. (…) Mai departe, omul a făcut alt text, și strofa a doua e cu totul altfel decât melodia de la care au spus că am furat tot textul (…) Acolo pe grup au intrat artiști și au comentat: >; > (…) Când mă uit să văd cine comentează, niste artiste care în urmă cu 10, 20, 15 ani luau tot de prin Serbia și cântau”, a mai spus Armin Nicoară.

