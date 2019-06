Scandalos! Isabela de la Românii au Talent a comandat un burger, dar a fost refuzată pe motiv că e țigancă. Ce răspuns a primit fosta concurentă de la Pro TV din partea angajaților restaurantului

Episodul a fost povestit de artistă chiar pe pagina ei de Facebook, acolo unde a relatat că refuzul a venit din partea mai multor restaurante.

Chiar dacă nu a câștigat concursul ”Românii au talent”, Isabela Stănescu, fiica unor romi căldărari din Piatra Neamț a uimit juriul și toată audiența cu vocea ei formidabilă, atunci când a cântat operă.

Concurenta a urcat pe scenă Românii au talent și a spus „Sunt Isabela Stănescu și sunt țigancă”. Apoi a urmat spectacolul, la care nimeni nu se aștepta. După emisiunea de vineri, Isabela şi-a făcut mulţi admiratori şi a anunţat că pagina ei de Facebook a fost invadată de mesaje. Mai multe detalii poți citi AICI.

Tot pe Facebook, vine acum Isabela să ne anunțe că a fost protagonista unui episod care a dezamăgit-o profund și care arată că suntem încă victimele prejudecăților.

”Nu credeam vreodată că mi se va întâmpla așa ceva, dar TOCMAI AM FOST REFUZATĂ DE RESTAURANTUL **** DIN PIATRA NEAMȚ PENTRU CĂ SUNT ȚIGANCĂ ȘI LOCUIESC ÎNTR-UN CARTIER DE ȚIGANI!

Acum câteva minute am telefonat la acest restaurant (de la care comand la domiciliu de foarte mulți ani), în speranța că mi se va potoli pofta de un burger. Fac eu comanda frumos, iar când mi-au cerut adresa, mi s-a spus, citez, “nu livrăm în Cartier, o zi bună!”. Nedumerită, am vrut să aflu motivul, ba chiar am insistat, iar la un moment dat, mi s-a închis telefonul în nas.

Un lucru de care mi-am dat seama fără să mă gândesc prea mult a fost că patronul a avut experiențe neplăcute cu locatarii cartierului. Cert e că 90% din cartier este locuit de țigani, specie de oameni deja destul de negativ privită de către societate.

Aici am început să fac legătura, iar ție, șefule al Restaurantului Andreea, am un mesaj pentru dumneavoastră: oi fi eu țigancă, dar dacă ăsta e motivul pentru care lași omul să moară de foame acasă, atunci să fii sigur că te-ai ales cu o foarte mare reclamă. Proastă, dar tot reclamă. Nu?

Lăsând discrepanțele din viața mea la o parte, chiar îmi doresc un burger. Îmi recomandă cineva un restaurant?

UPDATE: AM FOST REFUZATĂ DE **** PENTRU FIX ACELAȘI MOTIV!”, a scris Isabela într-o postare publicată pe Facebook.

Reacțiile nu au întârziat să apară: ”La cât de frumos ai cantat la Romanii au Talent, ți-aș aduce eu un burger, acasă, dacă aș fi în oraș”/ ”Cu adevarat deplorabil ! 🙁 Cand o sa ne schimbam mentalitatea, cand o sa vedem cu adevarat Oamenii, dincolo de statut social, rasa sau religie?!”, au fost doar câteva dintre comentarii.