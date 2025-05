După 53 de ani de căsnicie, divorțul dintre Cristian Gațu și Tamara scoate la iveală detalii incendiare. Mariana Marian, femeia care îi este acum alături fostului handbalist, neagă cu tărie că ar fi fost amanta lui, contrazicând astfel acuzațiile apărute în spațiul public. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Mariana vorbește despre scandalul în care a fost implicată și spune că este deranjată de poveștile care au circulat în jurul partajului și destrămării familiei Gațu. Ea susține că a vrut doar să îl ajute pe fostul campion mondial, după ce a suferit un atac vascular cerebral în urmă cu cinci ani, iar realitatea situației familiei i-a lăsat un gust amar.

Mariana Marian începe prin a respinge categoric acuzațiile care o leagă de casa din Corbeanca deținută până de curând de fostul handbalist, negând că este manajeră, oferind totodată detalii neașteptate despre legătura ei cu Cristian Gațu.

,,În viața mea nu am fost în casa de la Corbeanca. Nu am fost menajeră! Mă jur pe viața copilului meu! Am avut un soț care a murit acum un an și ceva. Soțul meu a fost coleg cu domnul Gațu. Asta era relația mea cu domnul Gațu. Atât! Îi spuneam domnul Gațu, nici măcar nu ne tutuiam. M-am săturat! Am făcut trei facultăți, am un master în economie!”, a declarat Mariana Marian pentru CANCAN.RO.

La tribunal, în fața întrebărilor dificile, ea a dat un răspuns tranșant și spune că a ieșit cu sufletul împăcat, dezvăluind și o critică dură la adresa celor care au încercat să o compromită.

,,Când am fost la tribunal și am fost interogată, am jurat. Când am ieșit de acolo am zis: mulțumesc lui Dumnezeu, eu sunt cu sufletul împăcat, nu am mințit cu absolut nimic. La ce întrebări mi s-au spus, la asta am răspuns, spre deosebire de martorul celeilalte părți care a scos niște chestii, eu am zis: chiar nu-i e frică de Dumnezeu?”, a mai spus femeia.

,,Chiar credeți că ar putea exista o relație sexuală?”

Mariana Marian ne-a vorbit deschis despre relația cu Cristian Gațu și a demontat zvonurile despre o presupusă legătură amoroasă.

,,Cristian Gațu pentru mine înseamnă o valoare, o comoară, un respect, un suflet mai mult decât bun! Îi mai zic, te-au călcat în picioare și tu faci ceea ce faci! Admirație, respect, tot ce vreți înseamnă Cristian Gațu pentru mine. L-am cunoscut prin intermediul soțului meu. Fata mea făcea sport în București. Cu domnul Gațu ne mai întâlneam la turnee de tenis pe care le făcea Raisa. Eu am 55 de ani, nu am 20, 30!

Dumneavoastră chiar credeți că ar putea exista o relație amoroasă, sexuală? Vorbesc doar logic. Da, am grijă de dânsul. Mi s-a pus întrebarea de ce îl țin de mână. Îl țin de mână pentru că îmi e frică să nu cadă. După operație i-a fost destul de greu”, a mai spus Mariana Marian.

Aceasta din urmă a oferit și detaliile financiare despre vânzarea vilei din Corbeanca, proprietatea familiei Gațu, și unde au ajuns banii.

,,S-au împărțit în conturi diferite, Gațu Tamara și Gațu Cristian. (n.r.- cu cât s-a vândut vila din Corbeanca?) Fiecare a luat 100.000 de euro. Doamna Tamara la tribunal, a întrebat-o judecătorul, stai la nepotul tău în Beiuș, a zis păi 70.000 de euro i-am dat să își facă o casă și asta”, a mai spus Mariana Marian.

Cristian Gațu (79 de ani) a fost internat la Spitalul Militar din București. A efectuat un computer tomograf și i s-a descoperit un cheag de sânge la creier. Gațu este dublu campion mondial în 1970 şi 1974 și medaliat cu argint la JO Montreal 1976 şi cu bronz la JO 1972.

