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Scene de coșmar pe teren! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou în timpul unui meci

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 21:35
Scene de coșmar pe teren! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou în timpul unui meci
Christian Eriksen. Sursa foto Captură video
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Christian Eriksen (34 de ani) a băgat spaima în colegi și suporteri după ce s-a prăbușit din nou pe gazon. Meciul a trecut imediat pe plan secund, iar toate privirile s-au mutat spre fotbalistul danez. Ce a urmat a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură.

Scorul nu mai interesa pe nimeni. În minutul 65 al amicalului dintre Danemarca și Ucraina, Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren. Colegii au fugit spre el, arbitrul a oprit imediat jocul, iar în tribune s-a instalat panica.

Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren

Pentru milioane de suporteri, imaginile au fost imposibil de privit fără emoție. Mulți și-au amintit instant de drama trăită de Eriksen la EURO 2021, când a fost la un pas să-și piardă viața chiar în timpul unui meci.

Danemarca conducea cu 2-1, însă rezultatul n-a mai contat. După intervenția echipei medicale, jucătorii celor două formații au transmis că nu mai vor să continue partida, iar arbitrul a pus capăt meciului.

Christian Eriksen
Christian Eriksen. Sursa foto Captură video

Fotbaliștii și membrii staffurilor au rămas pe gazon, uniți într-un cerc pentru a afla dacă colegul lor este bine.

După minute lungi de tensiune, au apărut și primele informații bune. Presa din Danemarca a anunțat că Christian Eriksen și-a revenit, s-a ridicat și a părăsit terenul alături de soția sa. Înainte să intre la vestiare, fotbalistul și-a făcut timp să-i aplaude pe fanii care l-au susținut pe tot parcursul momentului dramatic.

A fost la un pas de moarte

Fotbalistul s-a confruntat cu probleme și în 2021, în timpul meciului dintre Danemarca și Finlanda de la Campionatul European. Fără să fie atins de vreun adversar, Eriksen s-a prăbușit din senin pe gazon, chiar înainte de pauză.

În doar câteva secunde, stadionul a amuțit. Colegii au fugit disperați spre el, iar căpitanul Simon Kjaer a fost primul care și-a dat seama că situația este critică. Medicii au intrat în grabă pe teren și au început manevrele de resuscitare chiar sub privirile îngrozite ale zecilor de mii de suporteri.

Ulterior, medicul echipei naționale a Danemarcei a dezvăluit că inima lui Christian Eriksen se oprise și că intervenția rapidă a echipei medicale a făcut diferența dintre viață și moarte.

După ce a fost stabilizat și transportat la spital, fotbalistului i-a fost implantat un defibrilator cardiac, iar mulți au crezut că nu va mai îmbrăca niciodată echipamentul de joc.

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