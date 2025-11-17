Acasă » Știri » Scene de groază în Italia! O româncă a încercat să incendieze un cuplu și bebelușul lor

De: Anca Chihaie 17/11/2025 | 15:05
Un incident cu potențial tragic a tulburat liniștea unui cartier din orașul italian Matera, după ce o femeie de origine română, în vârstă de 34 de ani, a încercat să își atace vecinii folosind focul. În locuința vizată se afla un cuplu tânăr și copilul lor de numai un an, iar întreaga scenă a avut loc în plină zi, în interiorul blocului în care locuiau toate persoanele implicate.

Potrivit informațiilor oferite de presa locală, tensiunile între femeie și ceilalți locatari ar fi mocnit de mai mult timp.  În urmă cu câteva săptămâni geamul ușii de la intrarea în imobil fusese spart. Locatarii, preocupați de reparații și de ordinea comună, ar fi rugat-o și pe femeia implicată în incident să contribuie la curățenie, însă aceasta ar fi reacționat negativ, alimentând un conflict deja existent. De atunci, relațiile de vecinătate deveniseră tot mai tensionate, iar comportamentul femeii ar fi fost considerat imprevizibil de cei care locuiau în apropiere.

Ziua incidentului s-a transformat rapid într-un coșmar pentru cuplul care locuia la câțiva pași de apartamentul agresoarei. Aceasta ar fi improvizat un fel de torță, folosind un spray și o brichetă, cu intenția de a provoca un incendiu chiar la ușa vecinilor.

Gestul a escaladat într-o clipă: flacăra a fost orientată direct către familie, moment în care tatăl copilului, aflat în pragul locuinței, a reacționat instinctiv. Fără a ezita, s-a poziționat între sursa de foc și partenera sa, reușind să o protejeze și, cel mai important, să-și ferească bebelușul de doar un an de pericolul iminent. Reacția lui rapidă a împiedicat transformarea incidentului într-o tragedie.

În haosul creat, mai mulți vecini au ieșit pe hol, atrași de strigăte și de mirosul de material ars. Printre ei, o femeie care ținea în brațe copilul cuplului atacat a decis să se retragă imediat în apartamentul lor, sperând să se pună la adăpost. Situația, însă, a continuat să se agraveze: agresoarea ar fi ridicat o sticlă pe care o scutura amenințător și, ulterior, ar fi scos un briceag, deși nu este clar dacă intenționa să-l folosească.

Între timp, vecinii au apelat serviciile de urgență. Patrula de poliție sosită la fața locului a încercat să o oprească pe femeie, însă aceasta ar fi încercat să scape, sărind de la o fereastră situată în partea din spate a clădirii. Pentru a atenua căderea, ar fi folosit o saltea, probabil pregătită în prealabil sau găsită rapid în apropiere. Tentativa de fugă a eșuat: agenții au reușit să o prindă imediat după ce a ajuns la sol, fără ca ea să sufere răni grave.

Odată reținută, polițiștii au percheziționat apartamentul acesteia, găsind instrumentele pe care le-ar fi folosit, spray-ul și bricheta. Femeia a fost dusă apoi în penitenciarul din Taranto, iar ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și nivelul de pericol la care au fost expuși vecinii.

