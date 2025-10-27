Acasă » Exclusiv » Scene incredibile! Artista momentului s-a deghizat în bărbat și a intrat incognito într-un spital de stat!

Scene incredibile! Artista momentului s-a deghizat în bărbat și a intrat incognito într-un spital de stat!

De: Keva Iosif 27/10/2025 | 21:50
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Paparazzii CANCAN.RO au surprins imagini incredibile cu artista momentului din România, iar marți dimineață toată lumea va afla cine se ascunde în spatele acestei transformări spectaculoase! 💣💥

Pentru a nu fi recunoscută, vedeta s-a camuflat complet într-un bărbat și a pășit cu pași studiați într-un spital de stat, într-o vizită fulger. Nu a fost singură, ci a avut ”complice” o amică. S-a mers atât de departe, incât s-au comportat ca un cuplu.👩‍❤️‍💋‍👩 Ciudat, nu?! Hmmm 🤔🔎

Paparazzii CANCAN.RO nu au scăpat niciun detaliu: gesturi, priviri atente și chiar momentele în care artista și-a făcut discret drum spre ieșire, fără să fie observată. 🕵️

Deghizarea? Absolut impecabilă: părul strâns, o șapcă ponosită și haine largi bărbătești, care îi ascundeau silueta, dar nu și talentul fotografilor noștri care au surprins imagini senzaționale! 🔝

Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au...
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate....

Fanii vor rămâne fără cuvinte când vor vedea despre cine este vorba și cum a reușit artista să treacă neobservată într-un loc atât de aglomerat și plin de priviri indiscrete.👀👀👀

🔜 Marți dimineață, pe CANCAN.RO, identitatea vedetei va fi dezvăluită, iar imaginile surprinse de paparazzii noștri vor face senzație! 🌊

Tags:
Iți recomandăm
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Exclusiv
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Top apariții la Catedrală. Rochii elegante, pantaloni colorați și ceasuri de lux: cine a riscat și cine a jucat safe
Exclusiv
Top apariții la Catedrală. Rochii elegante, pantaloni colorați și ceasuri de lux: cine a riscat și cine a…
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: ...
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!
Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom ...
Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom mai vedea un meci”
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, ...
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Vezi toate știrile
×