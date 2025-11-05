Acasă » Știri » Schimbare majoră în Șușani! Adela Popescu este în extaz: „E un super semn de civilizație”

Schimbare majoră în Șușani! Adela Popescu este în extaz: „E un super semn de civilizație”

De: Mirela Loșniță 05/11/2025 | 19:40
Schimbare majoră în Șușani! Adela Popescu este în extaz: „E un super semn de civilizație"
Adela Popescu este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din țara noastră. De când a intrat în atenția publică, aceasta a reușit să își adune foarte mulți urmăritori care o susțin și o sprijină la fiecare pas. De această dată, vedeta a primit o veste foarte bună și a ținut să o împărtășească cu fanii ei. Despre ce este vorba – vedeți în articol!

Soția lui Radu Vâlcan este extrem de activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Vedeta nu se ferește să le arate acestora atât momentele frumoase, cât și cele mai puțin plăcute.

Adela Popescu, despre modificările din Șușani

Recent, Adela a primit o veste foarte bună, iar ea le-a dezvăluit urmăritorilor ei despre ce este vorba. Mai exact, în comuna în care ea și soțul ei, Radu Vâlcan, își construiesc noua locuință de vacanță se fac noi schimbări, iar acest lucru o bucură enorm pe frumoasa vedetă.

„Deci eu nu-mi mai încap în piele de fericire, vă spun imediat de ce, dar să o luăm cu începutul. Noi, când am decis să ne construim casa la țară, sigur că pe primul loc a fost componenta emoțională: eu am copilărit acolo, părinții mei încă locuiesc acolo, toată copilăria mea s-a petrecut acolo, știu toate dealurile, toate ulițele. Apoi, nici nu trebuie să fii prea atent, că vei descoperi că comuna Șușani, de câțiva ani de zile, arată extraprdinar de bine. Poți trăi fără niciun disconfort, adică există asfalt, există internet, există apă curentă, infracționalitatea aproape de 0, eu n-am auzit, poate se mai fură câte o găină, câte un porc, dar nu ceva major. Avem și serviciu de salubritate, adică oamenii își aduc gunoiul în stradă, vine mașina, îl colectează, deci super civilizat și acum să vă spun: astăzi am primit poze că se pun bumpere la Șușani, deci mi se pare uau, e un super semn de civilizație. Vreau să-l felicit pe domnul primar. Sunt super fericită”, a spus Adela Popescu, în mediul online.

De asemenea, Adela Popescu a făcut mărturisiri sincere și a vorbit despre cum arată căsnicia ei cu Radu Vâlcan după 10 ani, dar și care este secretul lor în ceea ce privește povestea de dragoste pe care o trăiesc.

„Aș face totul de 100 de ori la fel, evident tot cu Radu, nu se pune problema. Mi se pare că acum sunt mai convinsă decât atunci, chiar dacă atunci mi se părea că sunt maximum de convinsă. Mi se pare că suntem foarte potriviți, chiar dacă de atunci au apărut tot felul de situații mai complicate, au apărut copiii, care după sine aduc diferite tensiuni ca să zic așa. Cred că suntem foarte potriviți și o să o scoatem la capăt cu bine, ca de fiecare dată”, a declarat Adela Popescu.

