O mai țineți minte pe Oana Cojocaru, tânăra de 26 de ani care a avut o legătură amoroasă cu Irinel Columbeanu (66 de ani)? Tânăra a făcut o schimbare majoră în plan sentimental, iar acum s-a cuplat cu un multimilionar! Dragostea plutește în aer pentru fosta iubită a celui care a fost supranumit cândva „miliardarul de la Izvorani”. Iată detaliile mai jos, în articol.

Irinel Columbeanu (66 de ani) s-a iubit cu mai multe femei, ultima fiind Oana Cojocaru, o tânără de 26 de ani originară din Bacău. Locuise în chirie, în garsoniera din Colentina, alături de cel care cândva a fost supranumit „miliardarul de la Izvorani”. Totuși, relația lor a durat circa trei ani, în primăvara anului 2021 intervenind ruptura dintre cei doi. Povestea de iubire pe larg v-a prezentat-o CANCAN.RO chiar AICI!

Fusese ultima relație de care publicul a știut. De altfel, fostul soț al Monicăi Gabor mărturisea, în cadrul unui interviu, cum ar fi fost umilit de tatăl fostei sale iubite. După despărțire, cei doi păstraseră legătură și fostul milionar susținea că ar fi putut exista o cale de împăcare. Despre femeile alături de care s-a iubit Columbeanu se regăsesc informații AICI.

Timpul a trecut, iar împăcarea nu a mai intervenit. Motivul? După despărțirea de Irinel Columbeanu, Oana Cojocaru a regăsit dragostea! Ea este noua iubită a unui cunoscut milionar din România! Afaceristul, care nu se mai află la prima tinerețe, a fost, în trecut, acționar la una dintre cele mai iubite echipe de fotbal din România și, oficial, ar fi încă implicat într-o căsătorie.

El a dezvoltat în provincie o mega-afacere, iar averea lui ar fi evaluată în jurul sumei de 50 milioane de euro, dacă socotim și ultima investiție despre care presa a scris pe larg. De când s-a combinat cu multimilionarul faimos, Oana a recurs la o serie de intervenții chirurgicale și a prosperat: mașină nouă, genți și ceasuri scumpe!

Se spune că dragostea durează 3 ani. Iar acest aspect s-a aplicat și în cazul fostului milionar care se află, acum, la azil. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, imagini cu fostul milionar, în centru. (VEZI AICI) După aproape trei ani de relație, Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru și-au spus „adio”. Chiar și-așa, după ce situația financiară a fostului soț al Monicăi Gabor s-a depreciat, fosta iubită l-a vizitat la centrul de bătrâni în care acum Columbeanu locuiește. Mai mult decât atât, i-a propus să iasă la un restaurant, în oraș. Fostul milionar s-a bucurat de prezența tinerei.

„Mă simt deosebit de bine. Sunt foarte liniștit, asta e ceea ce am căutat. Pot să fiu mai liniștit aici. Eu am fost bucuros că am primit vizitele multor prieteni. M-a vizitat fosta mea iubită, Oana. A vrut să mă ia la masă, să mergem la Laguna, unde mai mergeam noi pe vremurile bune. M-a impresionat faptul că a găsit timp să vină să mă vadă”, a declarat Irinel în podcastul Fița cu Adiță.