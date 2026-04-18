Schimbarea nevăzută din orașe: animalele urbane ”se civilizează” și se comportă asemănător

De: Paul Hangerli 18/04/2026 | 08:20
Animalele urbane devin tot mai civilizate

Viața urbană schimbă treptat comportamentul animalelor care trăiesc printre oameni. În marile orașe, acestea devin mai adaptabile, mai îndrăznețe și tot mai asemănătoare între ele, potrivit revistei Vice.

Orașele creează o nouă specie de oportuniști

Suntem obișnuiți să asociem selecția naturală cu junglele sau zonele sălbatice, însă ea are loc chiar sub ochii noștri, în marile orașe. Dacă petreci suficient timp într-un mediu urban, observi rapid că animalele nu mai acționează conform instinctelor lor „clasice”. În schimb, devin oportuniste, adaptându-se la resursele oferite de oameni.

Fie că vorbim despre șobolani care cară bucăți uriașe de pizza pe trotuare, despre păsări, maimuțe sau veverițe, toate învață să profite de resturile alimentare și de obiceiurile umane. Practic, fiecare animal urban devine o versiune proprie a celebrului „Pizza Rat”.

„Uniformizarea comportamentală”, toate animalele ajung să semene între ele

Potrivit cercetătorilor Daniel T. Blumstein, Peter Mikula și Piotr Tryjanowski, acest fenomen face parte dintr-o schimbare mai amplă numită „uniformizare comportamentală”. Indiferent de continent sau specie, animalele din orașe încep să adopte comportamente similare.

Motivul este simplu: orașele, deși sunt diferite din punct de vedere cultural, funcționează în mod asemănător. Același tip de zgomot, aceleași surse de hrană, același contact constant cu oamenii. Drept urmare, animalele care trăiesc aici devin mai îndrăznețe, mai dispuse să-și asume riscuri și mult mai dependente de oameni.

Unele ajung chiar să dezvolte abilități surprinzătoare: învață să deschidă capace de tomberoane sau să memoreze rutina oamenilor pentru a fi la locul potrivit, la momentul potrivit, atunci când apare hrana.

Evoluție în timp real, dar cu un cost ascuns

Schimbările nu se opresc la comportament. Ele afectează și modul în care animalele comunică. De exemplu, păsările urbane au început să cânte mai tare, mai devreme și la frecvențe mai înalte, pentru a se face auzite peste zgomotul orașului.

Deși pare o dovadă impresionantă de adaptare, acest proces vine cu un preț. Diversitatea, atât între specii, cât și în interiorul lor, începe să scadă. Animalele devin tot mai asemănătoare, ceea ce le reduce flexibilitatea genetică și le face mai vulnerabile la schimbări viitoare ale mediului.

Mai mult, comportamente esențiale, dezvoltate de-a lungul a mii de ani, precum migrația sau strategiile naturale de hrănire, încep să se piardă, deoarece nu mai sunt necesare într-un mediu urban bogat în resurse.

Adaptarea animalelor la viața de oraș poate părea ingenioasă și chiar fascinantă. În realitate însă, ea simplifică ecosistemele și ar putea, în timp, să devină un dezavantaj major pentru supraviețuirea lor.

