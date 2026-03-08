Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat

Societatea de Transport București (STB) anunță modificări importante în rețeaua de transport public, odată cu reluarea circulației tramvaielor pe linia 5. Schimbările vizează reorganizarea mai multor linii de tramvai și autobuz, în încercarea de a adapta circulația mijloacelor de transport la noile condiții din rețea.



Tramvaiul 5 a revenit pe traseu duminică, după o pauză de aproximativ doi ani, perioadă în care pe acest tronson au avut loc lucrări de modernizare. Potrivit primarului general, Ciprian Ciucu, traseul are o lungime de aproximativ 5 kilometri.

Shimbări ale rutelor în Capitală

Începând de luni, linia de tramvai 55 va avea un traseu mai scurt, circulând între „Piața Sf. Vineri” și „Piața Iancului”. Traseul va include Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărași, Str. Traian și Bd. Pache Protopopescu, cu întoarcere în rondul de la Piața Iancului.

Tot de luni, linia 243 va avea un traseu redus între „Emil Racoviță” și „Bd. Lacul Tei”. Autobuzele vor circula pe următorul traseu: „Emil Racoviță”, Str. Emil Racoviță, Str. Turnu Măgurele, Str. Sergent Ion Iriceanu, Șos. Vitan-Bârzești, Str. Iuliu Hațieganu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chișinău, Str. Doamna Ghica, „Bd. Lacul Tei”, apoi retur.

În același timp, va fi introdusă o nouă linie de autobuz, 290, care va circula între Colentina și Băneasa. Traseul pe următoarea rută: terminal „Complex Băneasa”, Str. Pană Buescu, Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Șos. Fabrica de Glucoză, Str. Gara Herăstrău, Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Str. Doamna Ghica, stația „Șoseaua Colentina” și retur.

De asemenea, linia de autobuz 330 va circula pe un traseu scurtat între „Parcul Teilor” și stația „Dristorului” prin stațiile: „Parcul Teilor”, Drumul Gura Făgetului, Str. Brăţării, Str. Liviu Rebreanu, Str. Câmpia Libertăţii, Str. Baba Novac, Rond Piaţa Baba Novac, Str. Dristorului, Bd. Camil Ressu, „Dristorului”, cu întoarcere pe Bd. Camil Ressu, Piaţa Baba Novac, Str. Baba Novac, Str. Câmpia Libertăţii, Str. Liviu Rebreanu, Str. Brăţării, Drumul Gura Făgetului, „Parcul Teilor”.

Linia navetă 605 va avea și ea un traseu redus între „Piața Sfânta Vineri” și stația „Șoseaua Ștefan cel Mare”. Ruta autobuzului va fi: „Piaţa Sf. Vineri”, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Calea Moşilor, Str. Paleologu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, „Şoseaua Ştefan cel Mare”, cu întoarcere pe Str. Tunari, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Viitorului, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Calea Moşilor, Str. Sf, Vineri, „Piaţa Sf. Vineri”.

În același timp, linia 636 va fi suspendată și nu va mai circula începând de luni.

CITEȘTE ȘI: Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Localitatea din România unde șoferii pot găsi cel mai mic preț la pompă

Calcul complet. Cât te costă în 2026 să îți închizi balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan