Schimbări la Kanal D! Ce se întâmplă cu show-ul ”Vulturii de noapte”

O serie de schimbari vor avea loc in luna aprilie, in grila de programe a postului Kanal D. Astfel, competitia sportiva televizata „Exatlon” va putea fi urmarita, din 6 aprilie, in fiecare sambata si duminica, de la ora 20:00. Din 7 aprilie, emisiunea „FanArena”, prezentata de Lili Sandu, va fi difuzata in fiecare duminica, de la ora 23:00, imediat dupa show-ul concurs „Exatlon”.

Saptamana 8 -14 aprilie aduce alte schimbari importante in ceea ce priveste difuzarea productiilor Kanal D. De luni, 8 aprilie, serialul turcesc „Povestea noastra” va putea fi urmarit cinci zile pe saptamana, de luni pana vineri, de la ora 20:00.

Din 9 aprilie, Victor Slav, Catalin Cazacu si Giani Kirita le vor da intalnire telespectatorilor, in fiecare marti, de la ora 23:00, in fata micilor ecrane, la „Vulturii de noapte”. Noaptea de marti se transforma astfel in „martea de pomina”, odata cu revenirea late night show-ului incendiar, ce ii are prezentatori pe cei trei buni prieteni si excelenti entertaineri.