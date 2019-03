Schimbări majore pentru Oana Zăvoranu: ”Mi-e puțin teamă de noutatea totală care vine”

Oana Zăvoranu se pregătește pentru niște schimbări majore. Vedeta le-a mărturisit fanilor ei că săptămâna viitoare va semna două contracte extrem de importante. Însă Oana are și niște temeri în privința transformărilor care se vor produce în viața ei.

„Nu îmi place Duminica… fapt pentru care voi ieși la o plimbare și la masă cu soțul meu. Săptămâna viitoare trebuie să semnez două contracte care îmi vor schimbă viața… sunt sigură că vreau să le semnez… mi-e puțin teamă de noutatea totală care vine odată cu semnarea lor, dar știu că in interiorul meu sunt pregătită de schimbările majore care se vor produce.

În viață dacă nu riști, nu câștigi și eu sunt ‘dependentă’ de adrenalină, imprevizibil și challenge… o să fie bine și pentru mine, familia mea și carieră mea… merg mereu înainte și nu mă uit niciodată înapoi…🤗

Dumnezeu m-a scos din toate încurcăturile posibile, din care NIMENI nu mai ieșea normal și viu, așa că știu sigur că acum, deși deciziile SUNT GRELE, le-am luat deja și merg numai înainte, NICIODATĂ ÎNAPOI SAU ÎN TRECUT. Să fie toate așa cum va doriți… și gândiți-vă foarte bine înainte CE VA DORIȚI, ok !?„, a scris Oana Zăvoranu, pe Instagram.

Oana Zăvoranu va avea o emisiune pe YouTube

A fost o perioadă în care Oana Zăvoranu era prezentă la multe emisiuni TV, după care s-a retras din lumina reflectoarelor, iar de ceva timp ea a ales să strălucească în fața camerelor de filmat și a aparatelor de fotografiat. Iar într-un mesaj făcut public pe Instagram, vedeta le-a dezvăluit susținătorilor ei motivul pentru care a lăsat televiziune pe locul al doilea. Anunțul artistei vine după ce, de curând, ea a dezvăluit că va avea o emisiune pe YouTube.

“Zilele astea, datorită aparițiilor tv mai dese, am simțit mult mai intens dragostea voastră și dorința pe care o aveți să mă întorc în televiziune mai repede sub orice formă…prezentator, invitat, dar, mai ales actriță 🙏🙏🙏 În acest moment am intrat foarte tare în bussniss-uri, bani, multe…și astea m-au absorbit cu totul…dar nu mi-am uitat niciodată menirea… aceea de artist ♥️ (…) #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #queen #tv #show #artist #actress #movie #film #fashion #clothes #business #perfume #june16perfume #gorgeousgirlswearjune16♊️ #good #dope #cool #power #intelligence”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei oficial de Instagram.