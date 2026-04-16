Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile

De: Andreea Stăncescu 16/04/2026 | 14:50
Schimbări pe litoralul românesc. Ce se întâmplă cu șezlongurile
Ce se întâmplă cu șezlongurile de pe litoral

Sezonul estival se apropie pe litoralul românesc, iar ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat o serie de măsuri stricte menite să schimbe modul în care sunt administrate plajele. Una dintre principalele noutăți vizează eliminarea șezlongurilor amplasate ilegal, o practică frecventă în anii trecuți, care a creat dezechilibre între operatorii economici și a limitat accesul turiștilor la spațiul liber de pe nisip.

Ministrul a explicat că autoritățile au început deja controalele înainte de debutul sezonului, pentru a identifica firmele care ocupă abuziv plajele fără autorizație. Această abordare preventivă urmărește să evite situațiile din trecut, când astfel de nereguli erau tolerate sau sancționate prea târziu. În plus, măsurile vizează nu doar respectarea legii, ci și protejarea turiștilor care preferă să stea pe prosop, direct pe nisip, fără a fi constrânși de spațiile ocupate abuziv.

Sursa foto: Freepik

Declarația ministrului scoate în evidență o problemă importantă: concurența neloială. Practic, unele firme își instalau șezlongurile fără să plătească pentru închirierea terenului, obținând avantaje incorecte față de operatorii care respectau regulile și investeau legal. Ideea transmisă este că piața trebuie să funcționeze corect, iar cei care respectă legea nu trebuie dezavantajați de cei care o ignoră. În acest context, ridicarea șezlongurilor ilegale devine nu doar o sancțiune, ci și un semnal clar că regulile vor fi aplicate ferm.

„Știți că şi anul trecut a fost o întreagă discuție despre cum operatorii au…
Pur şi simplu, s-au trezit firme că își pun șezlonguri pe plaje pe care nu le închiriaseră și nu s-a acționat în momentul respectiv pentru a fi ridicate acele şezlonguri, pentru a fi date amenzi. Anul acesta deja am început și au fost deja eliberate zonele unde nu exista niciun fel de autorizație. Avem oameni care au investit bani în chestia asta, operatori care au fost cinstiți, au respectat regulile și au investit bani în a închiria o plajă – ei nu vor avea o competiție ilegală, care nu a plătit bani cu zero costuri, care se așează fix lângă ei, cu şezlonguri puse ilegal. Deci, anul acesta, toate șezlongurile puse ilegal vor fi ridicate „, a spus Diana Buzoianu.

 

