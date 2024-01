Secretul de lux pe care Bogdan Buta, patronul Untold, l-a ținut până acum. Imaginile au stârnit controverse în mediul online

Bogdan Buta este fondatorul festivalului Untold, evenimentul îndrăgit de zeci de mii de persoane. Puțini sunt cei care cunosc, însă, detalii legate de viața personală a „tăticului” Untold, festivalul organizat la Cluj-Napoca. Vezi mai jos, în articol, secretul de lux ținut ascuns până acum, dar și alte aspecte care au creat controversă!

Bogdan Buta este fondatorul festivalului Untold, care are loc, încă din 2015, la Cluj-Napoca. De-a lungul anilor, presa clujeană a oferit informații legate de patron, iar de data aceasta arată în prim-plan și un detaliu legat de viața personală. La o simplă privire a imaginilor de mai jos se poate observa că „tăticul” Untold ar fi investit considerabil în propria locuință, pentru a arăta așa cum își dorește. De exemplu, se poate observa un detaliu în toaletă – nuanța aurie a faianței de tip mozaic hexagonal schimbă total înfățișarea spațiului.

Povestea a început în 2015

Bogdan Buta a devenit „tăticul” centrului distracției de la Cluj-Napoca, după ce a fondat festivalul Untold. Patronul originar din Blaj și-a făcut intrarea în lumea festivalurilor în anul 2015, când a fost organizat primul eveniment de această tipologie. În cele 4 zile de festival, nu mai puțin de 240.000 de persoane au venit la Cluj Arena pentru a lua parte la distracție. Tot în 2015, a primit 2 premii – Best Major Festival și Brand of The Year. Tinerii și, în special, adolescenții care calcă pragul festivalului, însă, sunt expuși în fața anumitor riscuri. Deși ar exista suficiente forțe de ordine la evenimentul clujean, ar fi strecurate și vândute droguri printre participanți.

Bogdan Buta și legătura cu primarul orașului din inima Ardealului

Tot presa clujeană a scos la suprafață un alt detaliu legat de Bogdan Buta, tânărul care a pus orașul din Ardeal pe harta distracției. Mai cu seamă, ar avea o legătură strânsă cu Emil Boc, primarul Clujului. Totodată, în presă au apărut imagini cu patronul festivalului. NCN România a încărcat un videoclip în care bărbatul apare în timp ce dansează și, pentru câteva momente, „îngheață” – rămâne în picioare, drept, cu ochii închiși. Conform Ziar de Cluj, ar consuma „energizante”, iar în urmă cu mai mulți ani a ajuns în atenția DIICOT. De altfel, evenimentul ar aduce zeci de milioane de euro la buget. Vezi aici cât a adus în 2022.

Festivalul din Cluj-Napoca a ajuns în atenția publicului

Festivalul Untold a intrat în atenția presei de multe ori, iar acum vă enumerăm două dintre situații.

4 august 2023: incendiu la Untold. Un echipament de pe scenă a luat foc, în timpul unui concert la una dintre zonele amplasate pe Cluj Arena. Incidentul a avut loc în a doua zi a festivalului clujean, cu 25 de minute înainte de concertul Imagine Dragons. Peste 120.000 de persoane se aflau la arenă;

5 august 2023: traficant de droguri prins la festival. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de DIICOT, după ce fost prins în timp ce vindea droguri (3-CMC și ecstasy). Nu este prima oară când drogurile și-au „găsit calea” printre participanții la festivalul din Cluj-Napoca. Deși au fost mii de forțe de ordine, tocmai pentru a menține siguranța la evenimentul întins pe câteva zile, drogurile tot au fost prezente. Mai mult decât atât, adolescenți de până-n 15 ani ar fi consumat substanțe interzise, iar unele dintre fapte ar fi ajuns pe internet.

Despre un incident similar a vorbit o tânără de 27 de ani care a transmis, atunci, un mesaj important către părinți – și anume, să nu-și lase copiii singuri la festival. Iată ce a spus pentru presa clujeană.

„Oameni buni, am 27 de ani, știu să mă distrez și fără droguri, însă nu vă mai trimiteţi copiii la Untold! Este aproape imposibil, la cât de ușor se procură drogurile, să nu fie tentați să le consume. Unde mama mă-sii sunt cele 2.000 de forţe de ordine? La intrare, vreo 10, iar restul la maşină, „maimuțoi” de poze. În sala aia se vând droguri ca la magazin, de băi nu mai vorbesc. Pentru a vă convinge, mergeți sus în băi și vedeți ce găsiți în coş sau chiar pe jos plicuri și doar plicuri… Degustare totală, aşa NU, nu am copii, dar copiii mei nu o să calce la Untold niciodată! Părinții care își trimit copiii singuri la Untold să se gândească de 2 ori înainte!”, a fost mărturia tinerei.

