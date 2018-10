Șeful Interpol din Costa Rica, despre arestarea Elenei Udrea: „Copilul nu reprezintă un impediment în procesul de extrădare”

Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol în Costa Rica, pe 3 octombrie. Cele două erau căutate de autorități pentru a ispăși pedepsele pronunțate de justiția din România.

Elena Udrea şi Alina Bica vor sta în arest preventiv două luni, în Costa Rica, perioadă în care va fi efectuată procedura de extrădare în România, a anunțat Gustavo Chinchilla, şeful Biroului local al Interpol.

Avocatul din România al Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a declarat la un post de televizaiune că şansele de extrădare ale fostului ministru sunt minime. Asta pentru că fetița acesteia este cetăţean costarican. Surpriză, însă! Autoritățile din Costa Rica îl contrazic.

Şeful Interpol Costa Rica a vorbit, joi seară (4 octombrie), într-o conferinţă de presă, despre modul în care au fost reţinute Elena Udrea şi Alina Bica, dar și despre situația lor generală.

„Elena Udrea are un ordin de reţinere internaţională pentru mită şi abuz în serviciu. (…) Alina Bica are o notă roşie în baza Interpol. Pe Alina Bica au acuzat-o de corupţie. La un moment dat, Alina Bica a fost şefa DIICOT în România. Ambele au fost reţinute la noi, sunt în detenţie preventivă, se aşteaptă ca procesul de extrădare să fie pus în aplicare imediat. Guvernul are două luni să facă tot procesul.

Persoanele care sunt reţinute acum au şi câteva avantaje pe care le pot folosi pentru ca acest proces să nu fie dus la sfârşit. Sunt reţinute într-un centru penal al Ministerului Justiţiei pentru că în momentul de faţă statutul lor este de persoane care urmează să fie extrădate. Ele au intrat în februarie legal în ţara noastră, avem o solicitare de exil din partea lor, vom vedea cum se va duce la capăt procesul de deportare. (…) Dacă o persoană are şi un copil în această ţară nu este un impediment pentru a duce până la capăt procesul de extrădare”, a declarat șeful Interpol Costa Rica.