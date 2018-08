Șeful Jandarmeriei, primele declarații după violențele din Piața Victoriei: ”Dacă cineva se face vinovat de ceva, indiferent dacă e în uniformă sau civil, va fi tras la răspundere”

Șeful Jandarmeriei Române a declarat, marți seară, că toți cei care au greșit la mitingul din 10 august vor plăti, precizând că jandarmii, colegii săi, și-au făcut datoria. Sebastian Cucoș a făcut un apel la calm, menționând că „prea ne-am învrăjbit unii cu alții”. (Promotiile zilei la monitoare)

„Pentru cine nu mă cunoaște, am 22 de ani de carieră militară într-o instituție în care am evoluat treaptă cu treaptă. Nu am făcut decât să îmi iubesc țara, să cred în Dumnezeu, în jurământ și în oamenii mei. Prea ne-am învrăjbit români contra români, prea ne urâm unii pe alții. Haideți să ne așezăm un pic. Sunt instituții care trebuie să își facă treabă și noi să fim lăsați să ne facem treaba. Jandarmii aceștia sunt aceiași oameni pe care i-ați văzut la inundații, care au scos oamenii din zăpadă.”, a declarat comandantul Jandarmeriei Române.

De altfel, Sebastian Cucoș a declarat că va aștepta procedura în ceea ce privește mandatul său la conducerea Jandarmeriei Române. (CITEȘTE ȘI: MITINGUL DIASPOREI! UN PROTESTATAR CARE AVEA ASUPRA SA MAI MULTE OBIECTE PERICULOASE A FOST RIDICAT DE JANDARMI)

„Polarizări diferite despre mine, că îmi voi da demisia, voi fi judecat. Am absolvit un examen legal, după absolvirea lui, pentru ocuparea poziției e necesar avizul CSAT. E o procedură și durează. Nu fac decât să aștept ca acest parcurs procedural să se încheie. Dragi români, suntem în anul Centenar, suntem în anul Unirii. Haideți să ne așezăm la calm, moderație. În ceea ce-i privește pe colegii mei, vă asigur că și-au făcut datoria, că oamenii în uniformă își merită respectul. Dacă cineva se face vinovat de ceva, indiferent dacă e în uniformă sau civil, va fi tras la răspundere, instituțiile își vor face treaba.”, a mai spus șeful Jandarmeriei Române.

Sebastian Cocoș, noul șef al Jandarmeriei Române după finalizarea anchetei

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că numirea noului șef al Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș, va fi făcută după ce procurorii militari vor finaliza ancheta privind intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august. (VEZI ȘI: ADINA APOSTOL, VICTIMA DE LA COLECTIV, A DEPUS PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA JANDARMILOR DE LA MITINGUL DIASPOREI)

„Având în vedere evenimentele din data de 10 august a.c., din timpul protestului din Piața Victoriei, în care a fost implicată Jandarmeria Română, se impune ca luarea unei decizii de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării privind numirea colonelului Cucoș Gheorghe-Sebastian în funcția de inspector general să se realizeze după pronunțarea organelor judiciare abilitate, cu privire la legalitatea acțiunilor Jandarmeriei Române. În acest context, problematica în cauză poate fi supusă analizei și deciziei CSAT în cadrul unei viitoare ședințe, luând în considerare și concluziile anchetelor organelor judiciare competente.”, arată Administrația Prezidențială.

Jandarmii au intervenit în forță

Jandarmii au intervenit în forță, vineri seara, cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, în Piața Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflați în fața sediului Executivului. Peste 450 de persoane, între care 35 de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piața Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei dintre ei având arsuri de până la 15% din suprafaţa corpului.

Mai multe persoane care au participat la mitingul din 10 august s-au prezentat, luni, la Parchetul Militar, pentru a depune plângeri împotriva jandarmilor. Protestatarii acuză forțele de ordine că vineri seară s-au comportat abuziv și au lovit manifestanții fără motiv.