Selecționerul Adrian Vasile, mândru de „tricolore” după eșecul la limită cu Olanda: „Sunt foarte mândru de felul în care am evoluat în această partidă!”

Reprezentativa României a cedat la limită în fața Olandei, cu 31-30 (17-14), la Castello, în primul meci din Grupa principală II a Campionatului Mondial din Spania.

Eșecul la limită în fața campioanei mondiale en-titre a venit la capătul celui mai bun joc al tricolorelor. La finalul jocului, selecţionerul Adrian Vasile, a declarat că este foarte mândru de jocul prestat de elevele sale.

„Am două sentimente total opuse, unul este de frustrare şi unul este de mândrie. Sunt foarte mândru de felul în care am evoluat în această partidă, cum am rezistat, să nu lăsăm campioana mondială să îşi ia un avantaj şi să revenim pe final de partidă, cred că este un lucru foarte bun al acestei echipe. Şi sentimentul de frustrare vine din faptul că parcă simţi că trebuia să rămâi măcar cu un punct după meciul acesta, dar este acel gol care poate face diferenţa în sport. Le-am spus fetelor că în doi ani putem ajunge ca acest rezultat să fie de partea noastră dacă muncim la fel. Trebuie însă să ţinem cont de faptul că am întâlnit campioana mondială. Tot timpul ne dorim să vedem o luptă dusă până la capăt şi aceste fete au dat tot ce au putut. Acum sunt efectiv epuizate şi fizic şi emoţional, pentru că te loveşte un astfel de meci”, a declarat Vasile în cadrul conferinţei de presă de după meci.

Următorul joc al României la Mondialul din Spania va avea loc sâmbătă, 11 decembrie, cu Porto Rico, partida fiind programată de la ora 16:30 la Castello.