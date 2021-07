Selecționerul Danemarcei jubilează după ce a ajuns în semifinale la EURO 2020: „ Această echipă nu am construit-o într-o zi!”

Selecţionerul danez Kasper Hjulmand, a declarat că este mândru de elevii săi după ce aceștia au bătut cu 2-1 Cehia, calificându-se astfel în semifinalele EURO 2020.

„Am început jocul foarte bine, cu ceva mai multă dificultate în a doua repriză. Cehia a luptat până la capăt, a fost un joc grozav, aşa cum era de aşteptat şi de temut. Am avut spaţii, dar nu am mai reuşit acele pase lungi şi precise. Puteam însă marca şi al treilea gol. Cehii ne-au presat mult dar trebuie să ştii cum să câştigi un meci. Sunt foarte mândru pentru că suntem în semifinalele EURO 2020. Această echipă nu am construit-o într-o zi. Îi trimit felicitările mele, el este o mare parte din acest rezultat”, a declarat Kasper Hjulmand.

Omologul său, Jaroslav Silhavy, selecţionerul Cehiei, s-a arătat dezamăgit după eliminarea de la EURO 2020. Chiar și așa, tehnicianul a spus că jucătorii merită felicitați pentru performnața de a ajunge în sferturile de finală.

„Suntem foarte dezamăgiţi, băieţii sunt foarte dezamăgiţi, au fost câteva lacrimi în vestiar. Nu a fost însă uşor şi cred că am realizat ceva. Suporterii noştri pot aprecia performanţa, am luptat până la capăt, jucătorii au terminat epuizaţi. Am ajuns într-o fază la care nu ne aşteptam. Au fost multe emoţii, dar pentru mine, personal, a fost un mare succes”, a spus Silhavy.