Selecționerul „dracilor roșii” jubilează după ce a eliminat „Selecao” de la Mondial: „Ca antrenor, asta vrei să vezi!”

Selecționerul Belgiei, Roberto Martinez, a ținut să-și felicite elevii pentru victoria cu 2-1 obținută în sfeturile de finală ale Cupei Mondiale cu Brazilia, dar mai ales pentru faptul că aceștia au rrespectat foarte biine planul tactic gândit pentru acest meci.

„Băieții mei au fost incredibili. Câteodată trebuie să accepți că brazilienii au o finețe în plus, dar jucătorii mei nu au acceptat asta. Fotbaliștii mei trebuie să fie tratați ca niște oameni foarte speciali în Belgia. Nu am pierdut niciun meci până acum. Băieții au aplicat mereu tactica pe care le-am propus-o. Au abordat foarte bine planul, au vrut să se facă totul ca la carte. Ca antrenor, asta vrei să vezi! Inclusiv faptul că nu am renunțat niciun moment. Va fi o amintire superbă acest Campionat Mondial. Ne gândim la meciul următor, să fim cât de mult putem în semifinale”, a declarat Roberto Martinez, selecționerul Belgiei.

La rândul său, Kevin de Bruyne, care a fost declarat jucătorul meciului Belgia-Brazilia, a afirmat după joc că este mândru de ce au realizat „diavolii roșii” în acest meci.

„A fost un meci special, a trecut mult timp de când n-am mai câștigat în fața unei echipe așa mari. Suntem mândri că am reușit asta în fața Braziliei. Pentru asta ne-am apucat de fotbal, pentru astfel de partide!”, a spus Kevin de Brruyne.

Reprezentativa Belgiei a învins echipa Braziliei cu scorul de 2-1 (2-0) şi s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.

Pentru Belgia au marcat Fernandinho (minutul 13- aut.) şi De Bruyne (minutul 31). Golul Braziliei a fost înscris de Renato Augusto, în minutul 76.

Belgia va juca în semifinale cu naţionala Franţei, în 10 iulie, la Sankt Petersburg.