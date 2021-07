Semne clare ale despărțirii dintre Iulia Vântur și Salman Khan? Fosta prezentoare și-a sărbătorit ziua de naștere singură în România

A spus că nu s-a despărțit de Salman Khan, dar faptele arată în continuare contrariul. Iulia Vântur se află de mai bine de o lună în România, iar de curând și-a sărbătorit și ziua de naștere aici.

Iulia Vântur și-a sărbătorit recent ziua de naștere la Loft, în Mamaia, cu prietenii săi din România. Fosta prezentatoare de la Pro Tv a scris și un mesaj în semn de mulțumire celor care i-au fost alături, sugerând că au făcut-o să se simtă mai bine când, poate, starea ei nu este tocmai ok.

„Acestea sunt fetele mele, prietenii mei buni, stâlpii mei, puterea mea când mă simt obosită, speranța mea când mă simt confuz, bucuria mea când mă simt jos. Mă îmbrățișează în fiecare zi cu dragostea, bunătatea și grija lor. Mă simt atât de binecuvântată să le am în viața mea ❤️ Acestea sunt cele mai frumoase cadouri pe care le poți oferi: dragoste, prietenie, loialitate și onestitate. Mai sunt câțiva oameni mai importanți, nu sunt în fotografie, dar sunt în inima mea.

Va iubesc mult, va multumesc ca exista in viata mea. Mai sunt cativa oameni importanti, care nu sunt in poza, insa ii pastrez in suflet mereu. Va multumesc ca mi-ati facut ziua si viata mai frumoasa!”, a scris Iulia Vântur pe Instagram.

De ce a venit Iulia Vântur în România

Deși au existat zvonuri conform cărora Salman Khan și Iulia Vântur nu mai sunt împreună,blondina a le-a dezmințit, explicând de ce iubitul ei nu a putut s-o însoțească. Aceasta a spus, de asemenea, că a preferat să vină singură pentru a-și rezolva mai multe probleme.

„Mai am și niște lucruri de rezolvat în România, că doar vin rar, am venit după un an și ceva. Și e așa de bine acasă, să mă revăd cu prieteni, colegi, m-am văzut cu oameni pe care nu i-am mai văzut de ani de zile.(…) Nu mi-am făcut încă planuri de ziua mea. Nu știu cât voi mai sta în România, în funcție de cum rezolv lucrurile ”, a mărturisit aceasta.

„ Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea e și în India. Amândouă fac parte din viața și sufletul meu. E foarte clar că aici e mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii de o viață aici, familia. Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag ”, a mai spus Iulia Vântur.

