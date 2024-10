Semnificația aparte pe care o are Halloween-ul pentru Prințul Harry și Meghan Markle: ”A fost ultima noapte”

Sărbătoarea de Halloween este un moment special pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Deși la bază, sărbătoarea marchează ziua tuturor sfinților, cu timpul a căpătat o conotație macabră.

În urmă cu opt ani, cuplul regal aveau doar câteva luni împreună, atunci când s-au decis să participe la o petrecere tematică de Halloween în Toronto. Cei doi s-au costumat atât de bine, încât nimeni de la acel eveniment nu i-a recunoscut, cu excepția gazdelor.

Pentru Harry și Meghan, acel moment a fost special, deoarece uneori celebritatea este o povară și nu se pot bucura unul de altul fără să fie asaltați de fani. Acea amintire au împărtășit-o în cel mai recent documentar despre viața lor, difuzat pe Netflix.

Tot din documentar aflăm părerea prințului britanic despre acea petrecere epică.

Soția sa, Ducesa de Sussex, îl completează, atât emoțional cât și atunci când mai are de adăugat ceva peste ce declară Ducele.

„Lucrurile au devenit cu adevărat serioase după Halloween și s-au mișcat natural pentru amândoi. La un an distanță, în noiembrie ne-am logodit și peste încă un an ne-am căsătorit. Acea petrecere are o semnificație aparte în inimile noastre, este practic începutul nostru ca și relație”, susține Meghan.