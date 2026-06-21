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Semnul de circulație din România care îi induce în eroare pe șoferi. Ce trebuie să faci dacă întâlnești octogonul roșu cu săgeată neagră

De: David Ioan 21/06/2026 | 09:10
Semnul de circulație din România care îi induce în eroare pe șoferi. Ce trebuie să faci dacă întâlnești octogonul roșu cu săgeată neagră
Semnul de circulație din România care îi induce în eroare pe șoferi. Ce trebuie să faci dacă întâlnești octogonul roșu cu săgeată neagră
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Pe drumurile din România apar tot felul de indicatoare pe care șoferii le văd zilnic, dar nu toate sunt înțelese corect. Traficul e tot mai aglomerat, intersecțiile sunt tot mai complicate, iar un singur semn interpretat greșit poate schimba complet dinamica unei situații.

Printre aceste indicatoare care creează confuzie se află și octogonul roșu cu săgeată neagră, un semn care seamănă izbitor cu un STOP, dar nu este ceea ce pare la prima vedere.

Semnul de circulație din România care îi induce în eroare pe șoferi

Mulți conducători auto frânează brusc când îl văd, convinși că trebuie să oprească imediat. Alții îl ignoră complet, crezând că este un semn fără importanță. Adevărul este undeva la mijloc: indicatorul nu este STOP-ul propriu-zis, dar nici nu trebuie tratat superficial.

Octogonul roșu cu săgeată neagră are un rol clar: anunță că în față urmează un semn de STOP real. Este un avertisment anticipat, menit să pregătească șoferul pentru oprirea obligatorie care vine la scurtă distanță.

 Ce trebuie să faci dacă întâlnești octogonul roșu cu săgeată neagră

Practic, acest indicator avertizează șoferii că există un semn de STOP înainte și că trebuie să încetinească din timp pentru a putea opri regulamentar. Exact această pregătire previne accidentele cauzate de opririle bruște, mai ales în zone cu vizibilitate redusă sau în intersecții unde traficul se poate bloca instant.

Dacă întâlnești octogonul roșu cu săgeată neagră, reacția corectă este simplă și logică: ridici piciorul de pe accelerație, reduci viteza treptat și te pregătești pentru oprirea completă la semnul STOP care urmează. Nu e STOP-ul în sine, dar te avertizează că vine imediat și că trebuie să fii pregătit.

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