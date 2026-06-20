Veste proastă pentru pensionarii români. Ce se întâmplă cu TOATE pensiile, de la 1 ianuarie 2027

Guvernul condus de premierul desemnat Adrian Veștea aduce o schimbare majoră față de așteptările pensionarilor: în programul de guvernare nu apare nicio referire la indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Absența acestei prevederi surprinde, mai ales că PSD – principalul susținător al noului executiv – a promis anterior o creștere de 12%.

Adrian Veștea, liberal la origine, conduce un guvern în care PSD va avea un rol dominant, inclusiv prin numirea lui Florin Manole la Ministerul Muncii, portofoliu pe care acesta l-a mai gestionat. Cu toate acestea, documentul oficial prezentat de premier nu include nicio asumare privind majorarea pensiilor.

Veste proastă pentru pensionarii români

Surpriza este cu atât mai mare cu cât Programul de Guvernare al lui Eugen Tomac, primul premier desemnat, menționa explicit indexarea de la 1 ianuarie 2027. În plus, pensionarii au trecut deja prin două episoade dureroase, în 2025 și 2026, când indexările promise nu au fost aplicate.

Potrivit unor surse politice, motivul absenței este lipsa resurselor financiare. Deși legea prevede o creștere de 12%, guvernul nu poate garanta acum că poate acoperi acest procent. În acest context, executivul a preferat să nu mai facă nicio promisiune.

Programul de guvernare tratează subiectul pensiilor doar la nivel general, cu formulări despre predictibilitate, corectitudine și sustenabilitate, fără angajamente concrete. Documentul vorbește despre combaterea pensionărilor anticipate nejustificate și despre un regim fiscal coerent, dar nu oferă detalii privind eventuale modificări ale pensionării anticipate.

Ce se întâmplă cu pensiile, de la 1 ianuarie 2027

La capitolul dedicat creșterii numărului de angajați, guvernul menționează reducerea perioadei de șomaj, limitarea concediilor medicale fictive, controlul asupra acordării ajutoarelor de handicap și acordarea ajutoarelor sociale doar acolo unde nu există locuri de muncă. În aceeași listă apare și eliminarea excepțiilor pentru pensionarea anticipată, fără a fi clar dacă se urmărește o restrângere sau o eliminare totală a acestei forme de retragere.

Concluzia este clară: programul de guvernare al lui Adrian Veștea nu include nicio asumare privind indexarea pensiilor la 1 ianuarie 2027, lăsând pensionarii fără garanții într-un moment în care așteptările erau ridicate.

CITEŞTE ŞI: Când intră pensiile în iulie 2026. Schimbarea care îi vizează pe toți pensionarii

Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează