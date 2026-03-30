Semnul ignorat de mulți oameni care arată că și câinii pot suferi de alergii. Mulți stăpâni îl confundă cu altceva

Sosirea primăverii înseamnă pentru multe persoane un adevărat calvar: strănut, ochi roșii, mâncărimi și tot felul de alte probleme care ne arată că ne confruntăm cu o alergie sezonieră.

Cu toate acestea, însă, mulți dintre noi credem că alergiile sunt specifice oamenilor, însă specialiștii atrag atenția că și câinii sunt predispuși la tot felul de probleme odată cu venirea primăverii. Deși poate părea greu de crezut, și câinii pot suferi de febra fânului (alergie la polen), însă simptomele lor sunt diferite de cele ale oamenilor și, de multe ori, mai greu de recunoscut.

În timp ce oamenii se confruntă în principal cu strănut, ochi iritați sau nas care curge, la câini alergia se manifestă în special la nivelul pielii.

Ce simptome au câinii care se confruntă cu alergii?

Cel mai frecvent semn este mâncărimea persistentă. Câinii afectați tind să se scarpine excesiv, să își lingă sau să își roadă labele și să își frece fața sau corpul de diverse suprafețe. De asemenea, pot apărea iritații, roșeață sau inflamații ale pielii, iar în unele cazuri se poate ajunge la pierderea părului din cauza scărpinatului constant, scrie UNILAD.

Pot exista și alte simptome, precum ochi iritați, nas care curge sau strănut, însă acestea sunt mai puțin frecvente. Din acest motiv, alergiile la câini pot fi ușor confundate cu alte probleme de sănătate sau chiar cu paraziți, ceea ce face important un diagnostic corect.

În ceea ce privește tratamentul, nu există o soluție definitivă, însă simptomele pot fi gestionate. Opțiunile includ produse pentru piele, precum șampoane sau creme, dar și tratamente recomandate de medicul veterinar pentru a reduce disconfortul.

Printre soluțiile la care putem apela cel mai ușor se numără evitarea plimbărilor în perioadele cu nivel ridicat de polen și curățarea blănii câinelui după ieșirile afară.

