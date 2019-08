Sexy-manechina l-a luat ”ostatic”, pe plajă, pe Dani Oțil!

Relația fierbinte până la incandescență dintre Dani Oțil și sexy-manechina Gabriela Prisăcariu a rămas, multă vreme, ferită de privirile curioșilor. Timpul a trecut, iar cei doi par, în continuare, mai fericiți ca niciodată. Firește, nu se mai ascund de nimeni, cu atât mai mult acum, când iubirea pasională dintre ei nu mai constituie un mare secret monden. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, i-a întâlnit pe Dani Oțil și pe frumoasa Gabriela Prisăcariu la mare, bucurându-se de momentele petrecute împreună și făcând abstracție de lumea înconjurătoare. (CITEȘTE ȘI: DANI OȚIL SE PREGĂTEȘTE DE ÎNSURĂTOARE?! “NAȘUL” BOBONETE L-A DAT DE GOL PE PREZENTATORUL DE LA ANTENA 1)

Așa cum le stă bine unor ”porumbei” care nu-și doresc decât să fie împreună, 24 de ore din 24, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au relaxat sub soarele litoralului și au pus liniștea sentimentală mai presus de orice. Întinși pe șezlong, au lăsat deoparte eventualele griji cotidiene – și vedetele au grijile lor, nu-i așa? -, oferind celor din jur imaginea perfectă a unui cuplu bine ”sudat”. Iar sexy-manechina Gabriela Prisăcariu – demonstrând hotărâre feminină incontestabilă – l-a luat, pur și simplu ”ostatic” pe Dani Oțil, după cum se poate observa în fotografia alăturată, prezentată, în exclusivitate, de CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România. Dar este vorba, putem concluziona, de un dulce ”prizonierat” din care Dani Oțil nici nu dorește să scape.

”Dani este al meu și nu-l împart cu nimeni”, pare a transmite Gabriela tuturor amatoarelor care îl vânează pe celebrul burlac, iar ”ostaticul” nu a încercat, firește, să se elibereze din îmbrățișare. Ulterior – fiindcă era nevoie, cu siguranță, de o ”răcorire”… adecvată – cei doi îndrăgostiți s-au delectat cu bucăți suculente de pepene roșu, iar Dani Oțil s-a dovedit a fi un mare pofticios. (VEZI ȘI AICI: IUBITA LUI DANI OȚIL A INTRAT ÎN DIRECT LA “NEATZA”. REACȚIA JENANTĂ A “MATINALULUI”)

Răzvan Simion, despre ”nunta” lui Dani Oțil

Cum fanii interpretează, cu pasiune crescândă, fiecare ”filă amoroasă” din showbizul autohton, bineînțeles că relația dintre Dani și Gabriela a indus foarte multe întrebări. Iar una dintre ele este cea referitoare la… eventuala nuntă în care cei doi vor avea statutul de fericiți miri. Răzvan Simion, colegul de platou al lui Dani, a vorbit – în stilu-i caracteristic – despre ”nunta” prietenului său.

”Se însoară Dani! Întrebarea e cât se pune la plic? (…) Vreau să salut faptul că s-a făcut o știre în ziar dintr-un comentariu. Aștept momentul în care o să apară o știre dintr-un simplu like sau doar când o să deschid Instagram-ul, dar vreau știri și despre mine. Săptămâna viitoare o să-i comentez și eu la o poză ca să dăm de înțeles că o să facem nunta deodată. Toată lumea știe că noi suntem bănățeni și nu vrem să chemăm lumea de două ori. (…) Eu sunt nașul de 36 de ani… El și-a găsit nașul”, a declarat Răzvan Simion, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (NU RATA: RĂZVAN SIMION FACE LUMINĂ! CE ZICE DE NUNTA LUI DANI OȚIL ȘI DE ”NAȘUL BOBONETE”)

Gabriela Prisăcariu: ”Am fost cu bărbați care mi-au dat papucii”

Gabriela Prisăcariu a fost una dintre cele mai admirate, dar și controversate concurente de la Supermodels by Cătălin Botezatu. Deși a fost remarcată de la început datorită frumuseții ei, Gabriela și-a atras destule antipatii. Însă a ținut să își spună, ferm, punctul de vedere.

“Bărbații caută, în general, femei proaste. Până acum nu mi-am găsit jumatatea și nici nu caut (n.red. – se întâmpla înainte de a forma un cuplu cu Dani Oțil). Am fost cu bărbați care mi-au dat papucii pentru că s-au gândit că sunt și frumoasă, și mai am și ceva în cap, asa că, înainte să îi părăsesc eu, au preferat să facă ei pasul ăsta”, spunea tânăra, la un moment dat, despre bărbați. (CITEȘTE ȘI: CUM FĂCEA AMOR MIHAELA RĂDULESCU CU DANI OȚIL. VEDETA ANTENA 1, DESPRE EXPERIENȚA DIVEI: “LA UN MOMENT DAT, MĂ…”)

Gabriela: ”Nu vă mai întrebaţi de ce mi se spune «Miss Funduleţ»”

Gabriela, în vârstă de 26 de ani – absolventă de Drept – profesează în lumea modei şi are un trup fără cusur. Umeri drepţi, picioare lungi şi un fund bombat de braziliancă pentru care alte femei trebuie să recurgă la operaţii. ”Am gene bune”, spune Gabriela.

”Am nişte gene foarte bune, le moştenesc de la mama mea, aşa că să nu vă mai întrebaţi de ce mi se spune «Miss Funduleţ». Cu greutatea nu am avut niciodată probleme, nu mănânc produse fast-food, ci doar ce găteşte mama mea: sarmale, ciorbiţe, clătite, cozonaci, plăcinte şi multe altele. Sunt singură la părinţi şi mă răsfaţă mama. Nu practic sporturi de performanţă. În liceu, mi-am luat scutire de la ora de sport, dar de doi ani merg la sala de fitness. Am fost motivată de rezultate, după primele pătrăţele de pe abdomen. Mă antrenez cu greutăţi, alergare, fac abdomene, braţe, fesieri şi nu am antrenor. Îmi place să mă antrenez singură, pentru că îmi cunosc bine corpul şi ştiu ce părţi să lucrez. Petrec cam o oră şi jumătate la sală şi încerc să ajung zilnic”, a declarat focoasa Gabriela Prisăcariu în urmă cu ceva timp. (VEZI ȘI AICI: DANI OȚIL ȘI-A DUS IUBITA ÎN BARCELONA DE DRAGOBETE. CE FĂCEA ÎN PREZENȚA EI E DERANJANT PENTRU ORICE FEMEIE. FOTO)

Dani Oțil, relație furtunoasă cu Mihaela Rădulescu: “Îi mulțumesc pentru viața mea sexuală”

Dani Oțil a avut o relație furtunoasă cu Mihaela Rădulescu, dar cei doi au pornit pe drumuri separate. Totuși, la ani de zile de la ruperea relației, Dani Oțil nu s-a ferit să ofere unele detalii picante despre perioada în care a fost alături de Mihaela.

„Mie îmi place sexul dimineața. Erecția de dimineață e provocată din mai multe cauze anatomice. Eu și mental și sexual sunt foarte bine dimineața. Cred eu că unele femei sunt urâte dimineața. (…) Există viață după Mihaela Rădulescu. Iată-ne aici! Eu mai vorbesc cu Mihaela și avem glumele noastre. De fiecare dată când vorbim îi mulțumesc pentru viața mea sexuală de după ea în următorii doi ani. (…) Doi ani după relația cu Mihaela… Doamne! Mă simțeam o unealtă, o ustensilă”, a povestit Dani Oțil, în urmă cu ceva timp. (NU RATA: ADEVĂRUL DESPRE RELAȚIA LUI DANI OȚIL CU RĂZVAN SIMION A IEȘIT LA IVEALĂ. CE NU SE VEDE LA NEATZA, ÎN DIRECT LA ANTENA 1)

”Nu ne-am despărţit cu uşi trântite sau cu farfurii sparte”

De asemenea, Dani Oţil i-a mulțumit Mihaelei Rădulescu, pe care a numit-o „doamna mea“, pentru „cei mai frumoşi ani“ petrecuţi împreună şi pentru că „l-a făcut alt om“, declarându-se fericit pentru noua relaţie pe care aceasta o are cu Felix.

„Eu şi Mihaela suntem bine. Noi nu mai formăm un cuplu de ceva vreme – deci… nu avea cum să plece cu altul de acasă şi nici cum să-mi dea papucii. Oricât mi-ar folosi în ochii viitoarelor «pretendente» imaginea de victimă, am să o contrazic din start. Nu ne-am despărţit nici la Măruţă, nici la Gherghe, nici la Capatos. Nu ne-am despărţit cu uşi trântite sau cu farfurii sparte. Ne-am uitat ochi în ochi şi ne-am declarat învinşi de un destin, care şi-a chemat în ultimii ani în ajutor prea mulţi factori. A fost o luptă grea şi nedreaptă, încă de la început. Dar asta se întâmplă cu vreme multă în urmă“, se arăta în mesajul postat pe Facebook de Dani Oțil la acea vreme. (CITEȘTE ȘI: IUBITA LUI DANI OȚIL A RĂVĂȘIT CARTIERUL MILIONARILOR CU O ROCHIȚĂ SUPER-TRANSPARENTĂ!)

