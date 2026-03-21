Sfârșit tragic! Lucas, băiețelul din Timiș peste care a căzut o poartă de fotbal, a murit

Sfârșit tragic! Lucas, băiețelul din Timiș care a ajuns la spital în stare gravă după ce o poartă de fotbal a căzut peste el, s-a stins din viață. În urma accidentului tragic, băiatul de 13 ani a fost transportat de urgență la spital și operat, însă medicii au fost rezervați în ceea ce îl privește. În cele din urmă, Lucas a murit, iar acum familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum.

Accidentul s-a petrecut sâmbătă seară, 14 martie 2026, în Cenad, județul Timiș. Lucas și tatăl lui erau pe terenul de fotbal din localitate, loc unde mergeau des pentru a se juca. La un moment dat, după ce a marcat un gol în poartă, copilul de 13 ani a fugit să recupereze mingea iar din mers a sărit şi s-a prins cu mâinile de bara porţii. În acel moment poarta a căzut peste el, nefiind ancorată în pământ.

„Din fuga aia a fost prima dată când a pus mâinile pe poartă. Nu-i prinsă poarta în beton, nu-i prinsă în nimic, e pusă doar pe iarbă”, a declarat mama băiatului, Dana.

Lucas și-a dat ultima suflare

Pentru că nu era deloc fixată în pământ, poarta grea de peste 100 de kilograme s-a prăbușit peste copil şi l-a strivit. Tatăl băiatului a privit neputincios scena și tot el a fost cel care a dat imediat alarma.

Echipele de salvare au ajuns rapid la fața locului și l-au transportat pe băiat la spital. Lucas a fost operat de urgență, însă medicii au fost rezervați în ceea ce îl privește.

„Copilul a fost operat. Prea mari speranțe nu mi-au dat doctorii. E în comă indusă de medici timp de trei zile”, declara mama băiatului.

În cele din urmă, după mai multe zile de comă, în ciuda eforturilor depuse de către medicii de la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara, Lucas și-a dat ultima suflare. Familia este sfâșiată de durere și se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum.

