Sfârșitul de săptămână la pompă: benzina trece de 9 lei/l și face prăpăd în buzunarele șoferilor

De: Paul Hangerli 22/03/2026 | 07:20
Preț benzină azi, sursa- Freepik

Prețurile la carburanți continuă să crească accelerat în România, iar pragul de 9 lei/litru a fost depășit în marile orașe. Datele actualizate pentru 22 martie 2026 arată scumpiri constante și un impact direct în buzunarul șoferilor, mai ales când vine vorba de un plin.

Prețurile din marile orașe au trecut de 9 lei/litru

Pentru 22 martie 2026, cele mai mici prețuri afișate în marile orașe din România confirmă trendul puternic de creștere.

În București, benzina a ajuns la aproximativ 9,04 lei/l, motorina la 9,70 lei/l, iar GPL-ul la 3,89 lei/l. Situația este similară și în restul țării: în Cluj-Napoca valorile sunt de 8,89 lei/l pentru benzină și 9,56 lei/l pentru motorină, în Timișoara 8,99 lei/l și 9,66 lei/l, în Iași 9,02 lei/l și 9,73 lei/l, iar în Constanța 9,04 lei/l și 9,72 lei/l.

Chiar și la nivel național, minimele au urcat semnificativ, ajungând la aproximativ 8,76 lei/l pentru benzină și 9,35 lei/l pentru motorină, ceea ce arată clar că piața a trecut într-o nouă etapă de scumpiri.

Creșteri accelerate în ultima lună

Evoluția din martie arată o schimbare rapidă a pieței. Prețurile au crescut aproape zilnic, iar într-o singură lună avansul a fost semnificativ.

Benzina s-a scumpit cu aproximativ 6,9%, iar motorina cu 8,7%. Acest lucru se traduce direct în costuri mai mari pentru șoferi: un plin este deja mai scump cu zeci de lei față de începutul lunii.

Creșterile vin pe fondul tensiunilor internaționale, al scumpirii petrolului și al presiunii fiscale, iar specialiștii avertizează că trendul ar putea continua.

Cât costă un plin în 2026

Impactul real se vede cel mai bine atunci când șoferii ajung la pompă.

Pentru o mașină mică, cu rezervor de 40 de litri, un plin de benzină costă în jur de 360 de lei, iar unul de motorină ajunge la aproximativ 388 de lei.

În cazul unei mașini obișnuite, cu rezervor de 50 de litri, costul urcă la aproximativ 450 de lei pentru benzină și aproape 485 de lei pentru motorină.

Pentru SUV-uri sau mașini cu rezervor mare, de 60 de litri, un plin poate depăși 540 de lei la benzină și 580 de lei la motorină.

În contrast, GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă, un plin de 50 de litri costând în jur de 200 de lei.

De ce cresc atât de mult prețurile

Scumpirile nu sunt întâmplătoare. Piața carburantului este influențată de mai mulți factori majori.

Creșterea prețului petrolului la nivel global, tensiunile geopolitice și majorările de taxe contribuie direct la scumpiri. În plus, cererea ridicată și instabilitatea piețelor energetice amplifică aceste efecte.

Există deja scenarii în care motorina ar putea ajunge chiar la 11 lei pe litru, dacă actualele condiții se mențin.

22 martie 2026 marchează un moment în care carburanții au intrat clar într-o zonă de preț ridicat. Pragul de 9 lei/litru a devenit realitate, iar costul unui plin a trecut de 450–500 de lei pentru majoritatea șoferilor.

Tendința este de creștere, iar fără o stabilizare a pieței internaționale, prețurile ar putea continua să urce în perioada următoare.

