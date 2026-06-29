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Sfinții Petru și Pavel, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci azi, 29 iunie 2026

De: Andreea Stăncescu 29/06/2026 | 13:48
Sfinții Petru și Pavel, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci azi, 29 iunie 2026
Ce tradiții se respectă astăzi / Sursa foto: Arhivă Cancan
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Astăzi este o mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși, care îi cinstesc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, considerați două dintre cele mai importante figuri ale creștinismului. Ziua lor este marcată cu respect în multe comunități, fiind însoțită de tradiții și obiceiuri păstrate din vechime, care dau acestei date o semnificație aparte.

Pe 29 iunie, creștinii ortodocși sărbătoresc cu mare evlavie praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, două dintre figurile fundamentale ale creștinismului. Ziua este una cu cruce roșie în calendarul bisericesc și are o semnificație profundă, fiind dedicată atât rugăciunii, cât și respectării unor tradiții vechi, păstrate din generație în generație în diferite zone ale țării. În plan spiritual, această dată marchează și încheierea Postului Sfinților Apostoli, o perioadă de pregătire sufletească și reflecție.

Sursa foto: Pexels

Ce tradiții se respectă astăzi

Sărbătoarea este legată de două personalități esențiale ale Bisericii: Petru și Pavel, considerați piloni ai credinței creștine și modele de dăruire spirituală. Petru, unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Iisus, a fost inițial pescar și și-a dedicat viața propovăduirii Evangheliei după chemarea Mântuitorului. Pavel, cunoscut inițial sub numele de Saul, a trecut printr-o transformare radicală după convertirea sa, devenind unul dintre cei mai importanți misionari ai creștinismului timpuriu și răspândind învățătura creștină în numeroase regiuni ale lumii antice.

De-a lungul timpului, această zi a fost însoțită de numeroase obiceiuri populare. În multe comunități, credincioșii participă la slujbe religioase, aprind lumânări și se roagă pentru sănătate și protecție. Totodată, există tradiția pomenirii celor adormiți, prin oferirea de alimente și colaci împărțiți în memoria acestora. În mediul rural, sărbătoarea este considerată un moment de liniște, în care munca fizică este evitată, iar accentul cade pe reculegere și apropiere spirituală.

Credințele populare atribuie acestei zile și o serie de interdicții simbolice, fiind evitate conflictele, deplasările lungi fără rugăciune sau activitățile gospodărești intense. Sărbătoarea este privită ca un timp al împăcării și al echilibrului interior, în care oamenii sunt îndemnați să fie mai buni și mai generoși.

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