Shakira nu are deloc liniște după ce s-a separat de Gerard Pique. Artista susține că este hărțuită non-stop de paparazzi și că nu poate duce o viață normală alături de copiii ei. Totodată, a mărturisit că o deranjează enorm știrile neplăcute care apar în mediul online referitor la familia ei.

Shakira și Gerard Pique au anunțat pe data de 4 iunie, într-un comunicat de presă, că au luat decizia de a se divorța. Cei doi nu au oferit un motiv principal, precizând doar că, pur și simplu, își doresc să li se respecte viețile private, deoarece copiii au nevoie de acest lucru. În cel mai recent interviu acordat după divorț, artista a precizat că nu are deloc liniște din cauza presei, în special a paparazzilor, care ar urmări-o la fiecare pas.

(VEZI AICI: OPT ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU SHAKIRA? VEDETA ARE PROBLEME MARI DUPĂ DESPĂRȚIREA DE GERARD PIQUE)

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în ​​propria mea casă. Nu putem face o plimbare în parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu. Am încercat să ascund situația în fața copiilor mei. Încerc să-i protejez, pentru că asta este prioritatea mea în viață. Dar apoi, la școală, aud lucruri de la prietenii lor sau dau de știri neplăcute pe internet”, a mai spus Shakira, potrivit Elle.com.

Shakira: „Muzica mi-a salvat viața”

Shakira a mai precizat că muzica o ajută să depășească momentele dificile. „Muzica mi-a salvat viața. Au fost zile când doar prin muzică m-am putut ridica. Am un album încheiat pe care urmează să-l lansez și sunt foarte entuziasmată. Abia aștept să împărtășesc melodiile cu oamenii care așteaptă albumul„, a conchis Shakira.

(NU RATA: SHAKIRA A RĂMAS ȘOCATĂ! GERARD PIQUE A APĂRUT PENTRU PRIMA DATĂ LA UN EVENIMENT CU NOUA IUBITĂ)