E sfârșit de an și, de regulă, e momentul propice pentru a face câteva schimbări! Fie că renunțăm la anumite obiceiuri, bunuri sau chiar persoane, schimbările sunt adesea binevenite, iar Silvia Chifiriuc pare să o știe cel mai bine. Soția lui Petre Roman și-a scos autoturismul la vânzare și se pregătește pentru următoarea achiziție. CANCAN.RO are toate detaliile!

Un autoturism marca Lancia Ypsilon multi-jet, din anul 2005, a condus până mai ieri Silvia Chifiriuc. Însă, cum lucrurile nu țin o veșnicie, soția lui Petre Roman a decis să se despartă de mașina care a purtat-o pe cele mai frumoase drumuri timp de 15 ani. 3.000 de euro este prețul cerut. Ușor negociabil! Iar, la cât de bine întreținută este, cu siguranță, doritori vor fi mulți.

„A venit momentul să facem loc pentru altceva „ Contactată de reporterii CANCAN.RO, soția lui Petre Roman ne-a vorbit despre decizia luată. Este un bun personal pe care-l folosește de 15 ani, dar simte nevoia de o schimbare.

„Este o mașină pe care o am de 15 ani. Am cumpărat-o cu 15.000 de euro, din Italia și m-am folosit de ea, iar acum am pus-o la punct și îmi doresc să o dau mai departe. Este o mașină foarte bună!

E normal și se întâmplă să ne mai și desprindem de lucrurile dragi. M-am servit de ea cu plăcere, am nimerit-o extraordinar de bine, iar de când am cumpărat-o nu am avut nicio problemă cu ea, dar a venit momentul să o dăm mai departe și să facem loc pentru altceva.

Pur și simplu, este un moment în care am nevoie să elimin anumite lucruri, aspecte din viața mea pe care le țin și nu le folosesc. E bine să le dau mai departe și poate cineva se folosește și are nevoie mai mult decât mine „, ne-a dezvăluit Silvia Chifiriuc

