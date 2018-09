Silvia Stroescu a fost eliminată de la “Exatlon”. Prima reacție după ce a părăsit competiția

Exatlon, 2 septembrie. Seara trecută, în cadrul unei noi ediții incendiare a show-ului filmat în Republica Dominicană a avut loc prima eliminare. Este vorba despre Silvia Stroescu, care s-a duelat cu Lili Sandu ca să rămână în competiție. După ce a ieșit învingătoare în urma jocului, fosta prezentatoare a izbucnit la lacrimi, iar concurenta eliminată a transmis tuturor un mesaj emoționant.



Citește și: Exatlon, 1 septembrie: Lili Sandu a ajuns pe mâna medicilor după o accidentare urâtă

Exatlon, 2 septembrie. Silvia Stroescu a fost eliminată din competiție



Silvia Stroescu a fost nominalizată pentru eliminare, după ce în prima săptămână de când a început “Exatlonul”, ea a avut cele mai slabe rezultate.

“Imi este foarte greu sa ma despart de ele (n.r.: de Lili si de Monica), dar stiu ca nu vor sta o vesnicie aici. Ma bucur ca am avut ocazia sa fiu aici alaturi de oameni frumosi. Glezna mi-a facut probleme. Ma bucur ca am facut parte din aceasta echipa. Le doresc colegilor sa ajunga in casa aceea (n.r.: in vila)”, a reactionat Silvia Stroescu în cadrul emisiunii “Exatlon”.

Citește și: Exatlon, 1 septembrie. What’s Up, scandal cu Adrian Blidaru și Mirel Drăgan:„Duceți-vă în **** mea! Să moară familia mea! Ce nesimțiți!”

Lili Sandu a fost nominalizată pentru eliminare de cea desemnată “Player of the week” , Ana Georgescu.

“Dupa o analiza alaturi de echipa mea, nu am facut singura aceasta alegere si nu mi s-ar fi facut normal sa fie asa, a doua nominalizare este Lili” , a transmis Ana Georgescu.

“Ma bucur ca am avut oportunitatea sa particip, sa vad despre ce este vorba la Exatlon. Nu pot compara ce se intampla aici cu competitiile la care am participat. Da, am avut aceasta accidentare la glezna, dar sunt fericita ca am dus traseele pana la capat si asta este, am facut tot ce am putut”, a spus Silvia Stroescu.

“Simt ca un gol in suflet. Tin la toti colegii mei in parte, tin si la Silvia si astazi vrea sa stie ca voi concura si pentru ea, nu impotriva ei”, a mărturisit Lili Sandu inainte de confruntare.

“E un sentiment ciudat, o stiu pe Silvia de atatia ani”, a reacționat Monica Rosu cu lacrimi in ochi.