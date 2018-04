Silviu Andrei e în doliu! Mesajul cutremurător făcut public de colegul lui Dan Capatos: „Omenirea a pierdut prematur un talent enorm”

Silviu Andrei, celebrul DJ care încinge muzica în platoul de la XNS, emisiune prezentată de Dan Capatos, este în doliu. Artistul a făcut public un mesaj extrem de emoționant în care a făcut mărturisiri cutremurătoare. Cei mai mulți dintre cei care au citit rândurile scrise de colegul prezentatorului TV au început să plângă. Zeci de mesaje și mii de like-uri a primit postarea lui DJ Silviu Andrei.

Silviu Andrei a vorbit despre riscurile uriașe ale meseriei de DJ, afectat fiind de moartea lui Avicii

Silviu Andrei este foarte afectat de moartea celebrului DJ suedez Avicii, iar în urmă cu câteva ore, el a scris pe o rețea de socializare un mesaj în memoria acestuia. Printre gândurile așternute pe Internet, colegul lui Dan Capatos a vorbit despre ce înseamnă viața de DJ, respectiv că viața nu le mai aparține după ce se lansează în lumea aceasta a muzicii.

Mesajul lui DJ Silviu Andrei a fost însoțit de o poză cu Avicii în timp ce era la platane.

„Omenirea a pierdut prematur un talent enorm.

#Avicii a remodelat cu arta sa toată industria muzicală.

Sacrificiul enorm pe care îl facem pentru această meserie poate fi uneori fatal.

Un DJ nu-și prea aparține. Viața noastră e destul de grea în ciuda aparențelor, mereu pe drumuri, între avioane, nopți pierdute, metabolism dat peste cap, meșe aiurea, odihnă puțină, stres, alcool, toate pentru a îi bucura pe ceilalți. Nu ne trebuiesc multe de la voi, doar respect, înțelegere și dacă simțiți, aplauze.

Iubiți-vă DJ-îi, fără de ei distracția poate fi mai săracă. Exact așa cum va fi muzică electronică fară @avicii . 🙏❤️”, a scris Silviu Andrei pe pagina lui de Instagram.

Mesajul trist al Madonnei după ce a aflat de moartea celebrului DJ AVicii

„Atât de trist, atât de tragic. La revedere, dragul meu Tim! 💙 A plecat prea devreme”, a scris Madonna pe o rețea de socializare.

Vă reamintim că în 2014, artistul a dat semne de oboseală și a anulat concerte, explicând că nu se refăcuse după o operație de apendicită, iar în 2015, a anulat reprezentanții invocând nevoia unei „meritate pauze”.

„Pentru mine este ceva ce are legătură cu sănătatea mea. Scena nu e pentru mine. (…)„, a spus Avicii jurnaliștilor de la The Hollywood Reporter în 2016.

Avicii a decis în 2016 să renunțe la show-uri. Tim Bergling și-a motivat decizia prin dorința de a face „mai multe” lucruri în viață. Într-o postare, celebrul DJ a scris câteva rânduri emoționante la vremea aceea.

„Acum două săptămâni, am profitat de timp și am condus de-a lungul Statelor Unite împreună cu prietenii și echipa mea. Am fost doar să vedem și să gândim lucrurile diferit. Asta m-a ajutat cu adevărat să realizez că trebuia să fac schimbarea cu care mă luptam de o vreme”, au relatat jurnaliștii de la The Sun când au reluat mesajul lui Avicii.



Avicii a colaborat cu nume mari din industria muzicii internaționale

Avicii a lucrat cu Madonna, Rita Ora, Coldplay sau David Guetta și a urcat de două ori pe locul al treilea printre cei mai buni DJ din lume, în 2012 și 2013, potrivit „DJ Magazine”. Înainte de a-și anunța retragerea din muzică, starul se număra printre cel mai bine plătiți DJ din lume, câștigând 28 de milioane de dolari în 2014, potrivit Forbes.

